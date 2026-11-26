Gemileri süsleme geleneği büyük olasılıkla eski Mısır'da ya da Hindistan'da başladı. Denizciler pruvanın iki yanına birer göz çiziyordu. Gözlerin teknenin suda güvenle yolunu bulmasına yardım edeceğine inanıldığı düşünülüyor.

Aynı gelenek Çinliler, Fenikeliler, Yunanlar ve Romalılar arasında da sürdü. Çinliler nehirde kullandıkları teknelere göz çizdi. Nil üzerinde cenaze taşıyan Mısır teknelerinin pruvasında ise genellikle bir şahin ya da şahin gözü bulunuyordu.

Eski Akdeniz gemilerinin baş ve kıç direkleri gövdenin epey üstüne yükseliyordu ve süslemeye çok uygundu. MÖ 1000 gibi erken bir dönemde bile denizciler direkleri oyup boyayarak gemileri birbirinden ayırıyordu. Kimi pruva figürleri ise karşılaşılan kabileleri korkutmak için yapılıyordu.

Dini sembol kullanma alışkanlığını da büyük olasılıkla Mısırlılar başlattı. Diğer Akdeniz halkları gemiyi kendi şehir devletiyle özdeşleştirmek için baş tanrılarının oymalarını kullandı. Kartacalılar gemilerine çoğunlukla Amon'u, Atinalılar ise Athena'yı yerleştirdi.