Eski Gemilerin Başına Neden Oyma Heykeller Takılırdı?
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Eski yelkenli gemilerin pruvasında çoğu zaman bir aslan, bir ejderha ya da bir kadın figürü dururdu. Pruva heykeli denen süslemeler kimi zaman dini bir sembolü, kimi zaman bir ülkenin amblemini, kimi zaman da geminin adını temsil ediyordu. Geleneğin kökü binlerce yıl öncesine, teknelere göz çizen eski denizcilere uzanıyor. Pruva heykelleri ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gemilerin çoğundan kalktı.
Gelenek, teknesi yolunu bulsun diye pruvaya göz çizen eski denizcilerle başladı
Ejderhalardan aslanlara uzanan heykeller Birinci Dünya Savaşı'na kadar gemileri süsledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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