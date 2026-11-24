Düğün ya da nişan gününü bir yüzükle işaretlemek, bugün pek çok kültürün olağan bir parçası. Yine de yüzüğü sol elin dördüncü parmağına takma geleneği en az bin yıl öncesine uzanıyor.

Bu uygulamanın, o parmaktan kalbe kadar uzanan bir damar bulunduğu inancından doğduğu düşünülüyor. Bu damar 'vena amoris' yani aşk damarı olarak anılıyor.

İnanç çoğu zaman eski Mısırlılara, Yunanlılara ve Romalılara bağlanıyor. Ancak yüzüğün kendi kökeni, bu inanç kadar net değil.

Evlilikle ilgili yüzüklerin eski Mısır'da başladığı sık söyleniyor ve arkeologlar bu amaçla kullanılmış olabilecek altın yüzükler buldu. Ne var ki Ptolemaioslar dönemine kadar Mısır'da resmi bir evlilik töreni yoktu. Evlilik sözleşmeleri yapılıyordu, ama düzenleme çoğunlukla hanelerin kendi arasında kalıyordu.