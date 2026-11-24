Alyans Neden Hep Yüzük Parmağına Takılır?
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Evlilik ve nişan yüzüğünü sol elin yüzük parmağına takmak, en az bin yıllık bir gelenek. Bu uygulamanın, o parmaktan doğrudan kalbe giden bir damar bulunduğu inancından geldiği düşünülüyor. Bu damara Latince 'vena amoris', yani aşk damarı deniyor. Yüzüğün kendi kökeni ise bu inanç kadar belirsiz.
Yüzük, kalbe giden bir damar olduğuna inanılan parmağa takılıyor
Nişan yüzüğünün kökeni Roma'ya dayanıyor
Roma'da evlilik yüzüğü büyük olasılıkla kullanılmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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