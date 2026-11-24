O Diziler Ekranları Kilitledi: Son 5 Yılın En Yüksek Reytingli Dizileri Hangileri, Hangi Sezon Yayınlandı?
Son beş sezonun en yüksek reytingli Türk dizileri bir araya geldi. 2022-23'ten bugünkü 2026-27 sezonuna uzanan dönemde ortalama reytingde zirveyi TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i ile Kanal D'nin Uzak Şehir'i paylaşırken, Bahar, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti de 10 puanın üzerindeki ortalamalarıyla ilk sıralarda yer aldı. Sıralamadaki her dizinin yayınlandığı sezon ve reyting ortalaması aşağıda yer alıyor.
Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir, ortalamada 13 puanı aşarak son sezonların zirvesini paylaştı.
Bahar 12,37 ile 2023-24'ün birincisi olurken Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti 10 puan barajını aştı.
İnci Taneleri, Gönül Dağı ve Kızıl Goncalar 9'lu ortalamalarla listenin alt sıralarını oluşturdu.
Son 5 sezonun en yüksek reytingli dizileri sıralaması
Sezon ortalamalarına göre hangi dizinin hangi sezon yayınlandığıyla birlikte sıralama aşağıdaki gibi; zirve 2025-26 sezonuna ait olsa da listedeki dizilerin büyük bölümü 2022-23 ile 2023-24 sezonlarında ekrandaydı.
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 2025-26 - 13,55
2. Uzak Şehir (Kanal D) - 2025-26 - 13,24
3. Uzak Şehir (Kanal D) - 2024-25 - 13,16
4. Bahar (Show TV) - 2023-24 - 12,37
5. Yalı Çapkını (Star TV) - 2022-23 - 10,32
6. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - 2023-24 - 10,20
7. İnci Taneleri (Kanal D) - 2023-24 - 9,91
8. Gönül Dağı (TRT 1) - 2022-23 - 9,64
9. Kızıl Goncalar - 2023-24 - 9,34
Sıralama, ilgili sezon listelerindeki reyting ortalamalarına göre hazırlandı ve 2026-27 sezonunun ortalamaları açıklandığında değişebilir.
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