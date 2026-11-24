Sezon ortalamalarına göre hangi dizinin hangi sezon yayınlandığıyla birlikte sıralama aşağıdaki gibi; zirve 2025-26 sezonuna ait olsa da listedeki dizilerin büyük bölümü 2022-23 ile 2023-24 sezonlarında ekrandaydı.

1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 2025-26 - 13,55

2. Uzak Şehir (Kanal D) - 2025-26 - 13,24

3. Uzak Şehir (Kanal D) - 2024-25 - 13,16

4. Bahar (Show TV) - 2023-24 - 12,37

5. Yalı Çapkını (Star TV) - 2022-23 - 10,32

6. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - 2023-24 - 10,20

7. İnci Taneleri (Kanal D) - 2023-24 - 9,91

8. Gönül Dağı (TRT 1) - 2022-23 - 9,64

9. Kızıl Goncalar - 2023-24 - 9,34

Sıralama, ilgili sezon listelerindeki reyting ortalamalarına göre hazırlandı ve 2026-27 sezonunun ortalamaları açıklandığında değişebilir.