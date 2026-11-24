Kundakçı Ailesinin 35 Sayfalık İstinaf Dilekçesi Ortaya Çıktı: 619 Saniyelik Telefon Görüşmesi Dikkat Çekiyor
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Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, ilk derece mahkemesinin kararını istinafa taşıdı. Avukatların hazırladığı 35 sayfalık dilekçede cinayetin tasarlanarak işlendiği savunulurken, Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraat kararlarının kaldırılması isteniyor. Dosyadaki 619 saniyelik telefon görüşmesi ve konum paylaşımı da dilekçenin en çok konuşulan ayrıntıları arasında yer alıyor.
Kaynak: Habertürk
Kubilay Kaan Kundakçı davasında Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet aldı, Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi beraat etti.
Aile, cinayetin tasarlanarak işlendiğini ve 619 saniyelik telefon görüşmesinin bunu gösterdiğini savunuyor.
Dilekçede Aleyna Kalaycıoğlu'nun konum paylaşımı, Mocha savunması ve annesinin sözleri de tartışmaya açılıyor.
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