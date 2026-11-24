Aile, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Kadayıfçıoğlu'na müzik stüdyosunun konumunu gönderdiğini ve olay günü Bertin Yıldız'la yaptığı yazışmalarda Kundakçı'nın bulunduğu araç hakkında bilgi istediğini öne sürerek, kendisinin olay öncesindeki gelişmelerden haberdar olduğunu savunuyor. Stüdyodan köpek Mocha'yı ve eşyaları almaya gittikleri yönündeki savunmaya da itiraz eden avukatlar, köpeğin daha önce defalarca araçla taşındığını ve büyük araç gerektirecek bir eşya bulunmadığını vurguluyor; Kalaycıoğlu için tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme, mahkeme aksi kanaatteyse cinayete yardım suçundan ceza istiyor. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraat kararına da itiraz eden aile, olay günü yapılan görüntülü görüşmede annenin telefonu alıp 'Herkes haddini bilecek' dediği iddiasını dilekçeye taşıyor. Suçluyu kayırma suçlamasından beraat eden sanatçı İzzet Yıldızhan'ın olay gecesi Metin Kadayıfçıoğlu'yla yaptığı WhatsApp görüşmeleri de itiraz konusu olurken, Yıldızhan görüşmelerin kirvelik ve bayramlaşma kapsamında olduğunu söylemişti. Dilekçede ayrıca tanık Bertin Yıldız hakkında ayrı bir soruşturma sürdüğü hatırlatılıyor ve bu sürecin sonucunun beklenmesi isteniyor. Aile, kararın kaldırılmasını ve istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasını talep ederken, dilekçedeki iddialar hakkında istinaf mahkemesinin değerlendirmesi henüz bekleniyor.