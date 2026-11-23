"Benim Evde Bir Tane Aslan Var": İstanbul'da Saatlerdir Yakalanamayan Aslan, Abdülkerim Bardakçı'nın mı?
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İstanbul Sarıyer'de dün akşamdan bu yana yakalanmaya çalışılan aslan hakkında Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'dan açıklama geldi. Aslanın görüldüğünün açıklandığı ilk saatlerde arama çalışmalarına katıldığı sonrasında da aslanın kendisine ait olduğu iddia edilen Galatasaraylı oyuncu, GS TV'ye yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Abdülkerim Bardakçı açıklamasında 'Benim evde beslediğim bir tane aslan var o da oğlum' dedi.
İŞTE ABDÜLKERİM BARDAKÇI'NIN AÇIKLAMASI:
Aslan alarmı sonrası Abdülkerim Bardakçı evinin önüne çıkmıştı ancak kendisinin aramalara katıldığı iddia edilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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