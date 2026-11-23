MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencileri bekleyen diğer tatiller şöyle:

İkinci dönem ara tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi - 12 Mart 2027 Cuma

Yaz tatili: Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek, yaz tatili de bu tarihten sonra başlayacak.

Bu takvime ek olarak 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs gibi resmi tatillerde ve dini bayramlarda da okullar tatil olacak.