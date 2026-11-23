Yarıyıl Tatili Ne Zaman 2027? Sömestr Tatili Kaç Gün Sürecek, Karneler Ne Zaman Verilecek?
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Kasım ara tatili geride kalırken öğrencilerin gözü şimdiden yarıyıl tatilinde. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, sömestr tatilinin tarihlerini netleştirdi. Karnelerin ne zaman verileceğinden tatilin kaç gün süreceğine, okulların ne zaman yeniden açılacağından üniversitelerin durumuna kadar merak edilenleri derledik.
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Karneler ne zaman verilecek?
Sömestr tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak?
Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı?
Üniversitelerde yarıyıl tatili ne zaman?
2026-2027 eğitim yılında diğer tatiller ne zaman?
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