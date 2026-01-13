onedio


Milli Eğitim’den Ara Tatile Günler Kala Flaş Karne Kararı: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Değişiklik

Milli Eğitim’den Ara Tatile Günler Kala Flaş Karne Kararı: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Değişiklik

13.01.2026 - 07:11

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralayarak öğrencilerin sadece akademik notlarını değil, sosyal ve kişisel becerilerini de ön plana çıkaran 'beceri ve gelişim raporu' uygulamasını başlattı. Kademeli olarak devreye alınan bu sistemle birlikte veliler, çocuklarının güçlü yönlerini ve desteklenmesi gereken alanlarını karneyle birlikte verilecek bu özel raporlar üzerinden detaylıca görebilecek.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/eg...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerin okul başarısını sadece rakamlarla değil, çok yönlü bir gelişim izlemesiyle değerlendireceği yeni bir sistemi hayata geçirdi.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde hazırlanan bu yeni düzenleme, öğrencilerin akademik bilgilerinin yanı sıra sosyal, duygusal ve kavramsal becerilerini de kayıt altına almayı hedefliyor. 

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasıyla tüm illere gönderilen resmi talimatla birlikte, okullarda artık geleneksel karnelerin yanında öğrencinin tüm yıl boyunca sergilediği gelişimi özetleyen 'gelişim raporları' da velilere sunulacak.

Yeni sistem, eğitimin sadece okul sınırları içerisinde kalmamasını ve velilerin çocuklarının gelişim sürecine daha bilinçli bir şekilde dahil olmasını amaçlıyor. Bu raporlar sayesinde aileler, çocuklarının hangi alanlarda daha yetenekli olduğunu ve hangi konularda ek desteğe ihtiyaç duyduğunu somut verilerle takip edebilecek. Eğitimde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen bu model, öğrencinin sadece sınav sonuçlarına göre değil, karakter ve beceri kazanımlarına göre de değerlendirilmesine olanak tanıyor.

Uygulamanın kapsamı ise kademeli olarak genişletiliyor. Hali hazırda okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflarda başlatılan beceri edinim raporları, ilkokul ikinci sınıf düzeyinde de titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Ortaokul ve lise düzeyinde ise bu yıl geçiş süreci yaşanacak. Mevcut dönemin ilk yarısında ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine normal karneleri verilecek. Ancak eğitim yılının ikinci dönemi sonunda, bu kademelerdeki öğrenciler de karneleriyle birlikte gelişim raporlarını alarak eğitim süreçlerini daha kapsamlı bir belgeyle taçlandıracaklar. Öğretmenler, yıl boyu işlenen üniteler ve temalar doğrultusunda öğrencilerin gelişimini sisteme işleyerek, yıl sonunda ortaya çıkacak bu raporların temelini oluşturacak.

