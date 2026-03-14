Sevgili Oğlak, bugün sözlerini dikkatle seçmelisin! Balık burcundaki Merkür ve Mars kavuşumu, iletişim evinde gerçekleşiyor ve bu durum, sessiz ve planlı duruşunu, bugün ilham verici konuşmalarla desteklemen gerektiği anlamına geliyor. Yakın çevrendekilere, kardeşlerine ya da dostlarına söylemen gereken o derin ve önemli şeyi bugün dile getirebilirsin.

Ayrıca yazma, konuşma veya bir projeyi sunma konusunda da her zamankinden duygusal ama etkili bir enerjiye sahip olabilirsin. İşte bu sayede kendini çok daha iyi ifade edebilir ve başarını iletişim yeteneğinle elde edebilirsin. Kendini göstermekten ve istediğin şeyi elde etmek için manipülasyondan kaçınmayacaksın. Ne diyelim, bol şans!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir karar verme günü. Bir süre önce kapını çalan ve geçmişten gelen misafire vereceğin cevabı bugün netleşmeli. Merkür ve Mars’ın kavuşumu, sana 'artık susma' diyor. Yani artık, aidiyet duygunu besleyecek bir aşkı kucaklamalısın. Aksi takdirde ayrılığı, geçmişi silmeyi ve yeni aşklara odaklanmayı düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…