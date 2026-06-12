Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?
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11 Haziran'da yapılan açılış maçının ardından TSİ farkı sebebiyle Türkiye'ye göre bugün iki maç daha oynandı. İki maçta da karşılıklı goller ve bol heyecan vardı.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
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4. Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
13 Haziran 04:00
USA
-
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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Günün ilk kazananı Güney Kore oldu.
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Günün ikinci maçında Kanada sahne aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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