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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

etiket Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 00:25
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11 Haziran'da yapılan açılış maçının ardından TSİ farkı sebebiyle Türkiye'ye göre bugün iki maç daha oynandı. İki maçta da karşılıklı goller ve bol heyecan vardı.

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Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA USA
-
PAR PAR
14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
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Günün ilk kazananı Güney Kore oldu.

Günün ilk kazananı Güney Kore oldu.

TSİ 05.00'te oynanan maçta Güney Kore, Çekya ile karşılaştı. Grubun ilk maçında Meksika evinde Güney Afrika'yı 2-0 yenerek büyük avantajı cebine koydu. 

İkinci maçta ise düello vardı. Çekya, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Beşiktaşlı Oh'un Kore'ye galibiyeti getiren golüyle 2-1 mağlup oldu. 

A grubunda Güney Kore ve Meksika üçer puanla ilk iki sırayı aldılar.

Günün ikinci maçında Kanada sahne aldı.

Günün ikinci maçında Kanada sahne aldı.

Turnuvanın bir diğer ev sahibi Kanada da gruptaki ilk maçında Bosna Hersek'i ağırladı. Bosna Hersek maçta 1-0 öne geçse de eski Beşiktaşlı Cyle Larin'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. 

Grubun ikinci maçı Katar ve İsviçre arasında oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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