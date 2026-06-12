Güney Kore'nin Genç Yıldızı Tae-seok Lee'nin Yolu Bir Zamanlar Avni Aker'den Geçmiş
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Dünya Kupası'nda ilk düdük dün akşam çaldı. Türkiye saati ile sabah saatlerinde de Güney Kore, Çekya ile karşı karşıya geldi. Asya ekibinin 1-0 geriden gelerek kazandığı maçta Beşiktaş'ın forveti Oh'un attığı gol dikkat çekerken sahada Türkiye ile bağlantılı bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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13 Haziran 04:00
USA
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PAR
14 Haziran 07:00
AUS
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TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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Babası eski bir Trabzonsporlu...
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Tribünde babasını yalnız bırakmamış.
Avusturya'da forma giyiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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