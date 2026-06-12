Güney Kore'nin Genç Yıldızı Tae-seok Lee'nin Yolu Bir Zamanlar Avni Aker'den Geçmiş

Dünya Kupası'nda ilk düdük dün akşam çaldı. Türkiye saati ile sabah saatlerinde de Güney Kore, Çekya ile karşı karşıya geldi. Asya ekibinin 1-0 geriden gelerek kazandığı maçta Beşiktaş'ın forveti Oh'un attığı gol dikkat çekerken sahada Türkiye ile bağlantılı bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.