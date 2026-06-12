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Güney Kore'nin Genç Yıldızı Tae-seok Lee'nin Yolu Bir Zamanlar Avni Aker'den Geçmiş

etiket Güney Kore'nin Genç Yıldızı Tae-seok Lee'nin Yolu Bir Zamanlar Avni Aker'den Geçmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 21:33
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Dünya Kupası'nda ilk düdük dün akşam çaldı. Türkiye saati ile sabah saatlerinde de Güney Kore, Çekya ile karşı karşıya geldi. Asya ekibinin 1-0 geriden gelerek kazandığı maçta Beşiktaş'ın forveti Oh'un attığı gol dikkat çekerken sahada Türkiye ile bağlantılı bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.

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Babası eski bir Trabzonsporlu...

Babası eski bir Trabzonsporlu...

Trabzonspor'un 2002-2003 sezonu başında Bucheon'dan kadrosuna kattığı Eul-yong Lee, 2005-2006 sezonu sonuna kadar çeşitli aralıklarla Trabzonspor forması giymiş, sol bekte önemli bir iz bırakmıştı. 

Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen Koreli futbolcunun oğlu ve eşinin tribünde olduğu fotoğraf da bugün sosyal medyada paylaşıldı.

Tribünde babasını yalnız bırakmamış.

Tribünde babasını yalnız bırakmamış.

Bugün sosyal medyada Chaby'nin paylaştığı bir bilgi sonucunda bir başka kullanıcının yaptığı paylaşım ilginç bir bilgi zincirine yol açtı. 

Eul-yong Lee'nin oğlu Tae-seok Lee'nin Güney Kore milli takımı forması giydiği bilgisi sonrasında paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.

Avusturya'da forma giyiyor.

Avusturya'da forma giyiyor.

Futbola Seul'de başlayan Tae-seok Lee, geçtiğimiz sezon Austria Wien'e transfer oldu. Babası gibi solak olan oyuncu sol kanatta oynuyor. Dün oynanan Çekya maçında da 69 dakika sahada kalan oyuncu sosyal medyada bir anda Trabzonsporluların gözdesi haline geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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