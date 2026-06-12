Arjantin'de Bir Elektronik Mağazası Dünya Kupası Vizesi Reddedilenlere Televizyon Hediye Etti

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası başladı. Turnuvaya katılma heyecanı yaşayan bazı taraftarlar ise vize engeline takıldı. Bu durumun ardından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, maça gidemeyen futbolseverler için dikkat çekici bir etkinlik organize edildi.

Washington Post’un haberine göre, elektronik ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Noblex, ABD Konsolosluğu’ndan vize alamadığı için turnuvayı yerinde izleyemeyen bilet sahibi taraftarlara yönelik özel bir çekiliş ve dağıtım kampanyası başlattı. Bu kapsamda 100 Arjantinli taraftara ücretsiz televizyon hediye edilerek, maçları evlerinden takip etmeleri sağlandı.