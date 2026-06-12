Arjantin'de Bir Elektronik Mağazası Dünya Kupası Vizesi Reddedilenlere Televizyon Hediye Etti
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2026 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için ABD vizesi başvurusu yapan ancak olumlu yanıt alamayan 100 Arjantinli futbolsever, Buenos Aires'te başlatılan dikkat çekici bir kampanya kapsamında ücretsiz televizyon kazandı. Taraftarlar, turnuvayı statlardan izleme hayallerini gerçekleştiremezken, özel proje sayesinde maçları evlerinden takip etme fırsatı elde etti.
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Dünya Kupası'na gidemeyene televizyon jesti.
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Tek şart vize reddini kanıtlamak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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