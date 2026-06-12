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Arjantin'de Bir Elektronik Mağazası Dünya Kupası Vizesi Reddedilenlere Televizyon Hediye Etti

Arjantin'de Bir Elektronik Mağazası Dünya Kupası Vizesi Reddedilenlere Televizyon Hediye Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 18:26
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2026 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için ABD vizesi başvurusu yapan ancak olumlu yanıt alamayan 100 Arjantinli futbolsever, Buenos Aires'te başlatılan dikkat çekici bir kampanya kapsamında ücretsiz televizyon kazandı. Taraftarlar, turnuvayı statlardan izleme hayallerini gerçekleştiremezken, özel proje sayesinde maçları evlerinden takip etme fırsatı elde etti.

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Dünya Kupası'na gidemeyene televizyon jesti.

Dünya Kupası'na gidemeyene televizyon jesti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası başladı. Turnuvaya katılma heyecanı yaşayan bazı taraftarlar ise vize engeline takıldı. Bu durumun ardından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, maça gidemeyen futbolseverler için dikkat çekici bir etkinlik organize edildi.

Washington Post’un haberine göre, elektronik ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Noblex, ABD Konsolosluğu’ndan vize alamadığı için turnuvayı yerinde izleyemeyen bilet sahibi taraftarlara yönelik özel bir çekiliş ve dağıtım kampanyası başlattı. Bu kapsamda 100 Arjantinli taraftara ücretsiz televizyon hediye edilerek, maçları evlerinden takip etmeleri sağlandı.

Tek şart vize reddini kanıtlamak.

Tek şart vize reddini kanıtlamak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Arjantinli futbolseverler için temel şart, resmi vize reddi belgelerini şirkete ibraz etmekti.

Gerekli koşulları sağlayan ve başvuruda öncelik sırasına giren 100 taraftar, yapılan değerlendirme sonucunda ücretsiz televizyon kazanarak evlerine döndü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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