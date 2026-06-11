Dünya Kupası Açılış Maçındaki Su Molasında Gösterilen Reklamlar Tepki Çekti
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2026 Dünya Kupası, Meksika'da başladı. Ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'yı ağırladığı maçta ilkler de yaşandı. FIFA'nın yeni kuralları ve izinleri ile birlikte TV başında maçı izleyenler yeni bir durumla karşı karşıya kaldı.
25. dakikada verilen su molasında TV'ler de iki dakikalık reklam arasına girdi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
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Gelecek Maçlar
13 Haziran 04:00
USA
-
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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"Futbolun ruhu ölüyor" tepkileri var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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