Dünya Kupası Açılış Maçındaki Su Molasında Gösterilen Reklamlar Tepki Çekti

2026 Dünya Kupası, Meksika'da başladı. Ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'yı ağırladığı maçta ilkler de yaşandı. FIFA'nın yeni kuralları ve izinleri ile birlikte TV başında maçı izleyenler yeni bir durumla karşı karşıya kaldı.

25. dakikada verilen su molasında TV'ler de iki dakikalık reklam arasına girdi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.