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Dünya Kupası Açılış Maçındaki Su Molasında Gösterilen Reklamlar Tepki Çekti

etiket Dünya Kupası Açılış Maçındaki Su Molasında Gösterilen Reklamlar Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 23:04
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2026 Dünya Kupası, Meksika'da başladı. Ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'yı ağırladığı maçta ilkler de yaşandı. FIFA'nın yeni kuralları ve izinleri ile birlikte TV başında maçı izleyenler yeni bir durumla karşı karşıya kaldı. 

25. dakikada verilen su molasında TV'ler de iki dakikalık reklam arasına girdi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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"Futbolun ruhu ölüyor" tepkileri var.

"Futbolun ruhu ölüyor" tepkileri var.

FIFA'nın yeni kural ve izinleri arasında su molasında TV'lerin reklam yayınlama hakkı da yer aldı. Bu uygulamanın ilkini Meksika - Güney Afrika maçında yaşadık. 

Sosyal medyada bu durum pek hoş karşılanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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