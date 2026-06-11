Türkiye Nasıl Gayriresmi Dünya Şampiyonu Oldu?
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Gayriresmî Futbol Dünya Şampiyonası (UFWC), dünyanın en iyi millî futbol takımını belirlemek için profesyonel bokstaki nakavt sistemi benzeri bir formatla işliyor. Sistem, uluslararası maçlarda şampiyonluğun el değiştirmesi esasına dayanıyor.
2002 yılında Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation tarafından daha sistematik bir yapıya kavuşturulan uygulama, 2003 yılında İngiliz gazeteci Paul Brown tarafından FourFourTwo dergisinde tanıtıldı.
Brown, ayrıca UFWC’nin güncel seyrini takip etmek amacıyla bir internet sitesi kurarak sistemin kamuoyu tarafından düzenli biçimde izlenmesini sağladı.
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13 Haziran 04:00
USA
-
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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Gayriresmi şampiyonluk nasıl ortaya çıktı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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