Türkiye Nasıl Gayriresmi Dünya Şampiyonu Oldu?

1966 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan İngiltere millî futbol takımı, 15 Nisan 1967’de İskoçya’ya mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından İskoç taraftarlar ve bazı medya organları, İngiltere’nin Dünya Kupası zaferinden sonra ilk yenilgisini alması nedeniyle şaka yollu şekilde “gayriresmî dünya şampiyonu” olduklarını ileri sürdü.

Bu söylem zamanla istatistiksel bir merak konusuna dönüştü. 2002 yılında futbol istatistikçileri James Allnutt, Paul Crankshaw, Jostein Nygård ve Roberto Di Maggio, UFWC kurallarını tanımlayarak uluslararası maçlar üzerinden bir “şampiyonluk zinciri” oluşturdu ve çalışmayı Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation platformunda yayımladı.

Resmî olarak kabul edilen ilk uluslararası maç 30 Kasım 1872’de İngiltere ile İskoçya arasında 0-0 sona ererken, aynı iki takım arasında 8 Mart 1873’te oynanan ve İngiltere’nin 4-2 kazandığı karşılaşma, geriye dönük hesaplamalarda ilk “Gayriresmî Futbol Dünya Şampiyonu” olarak kabul edilen maç oldu.

Bu sistemde bokstaki nakavt formatına benzer bir yapı esas alındı. Şampiyon unvanını taşıyan millî takım, bir sonraki uluslararası maçında bu unvanı korumak için sahaya çıkarken, her mağlubiyet halinde unvan rakip takıma geçiyor.