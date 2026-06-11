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Türkiye Nasıl Gayriresmi Dünya Şampiyonu Oldu?

etiket Türkiye Nasıl Gayriresmi Dünya Şampiyonu Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 20:24
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Gayriresmî Futbol Dünya Şampiyonası (UFWC), dünyanın en iyi millî futbol takımını belirlemek için profesyonel bokstaki nakavt sistemi benzeri bir formatla işliyor. Sistem, uluslararası maçlarda şampiyonluğun el değiştirmesi esasına dayanıyor.

2002 yılında Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation tarafından daha sistematik bir yapıya kavuşturulan uygulama, 2003 yılında İngiliz gazeteci Paul Brown tarafından FourFourTwo dergisinde tanıtıldı.

Brown, ayrıca UFWC’nin güncel seyrini takip etmek amacıyla bir internet sitesi kurarak sistemin kamuoyu tarafından düzenli biçimde izlenmesini sağladı.

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Gayriresmi şampiyonluk nasıl ortaya çıktı?

Gayriresmi şampiyonluk nasıl ortaya çıktı?

1966 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan İngiltere millî futbol takımı, 15 Nisan 1967’de İskoçya’ya mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından İskoç taraftarlar ve bazı medya organları, İngiltere’nin Dünya Kupası zaferinden sonra ilk yenilgisini alması nedeniyle şaka yollu şekilde “gayriresmî dünya şampiyonu” olduklarını ileri sürdü.

Bu söylem zamanla istatistiksel bir merak konusuna dönüştü. 2002 yılında futbol istatistikçileri James Allnutt, Paul Crankshaw, Jostein Nygård ve Roberto Di Maggio, UFWC kurallarını tanımlayarak uluslararası maçlar üzerinden bir “şampiyonluk zinciri” oluşturdu ve çalışmayı Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation platformunda yayımladı.

Resmî olarak kabul edilen ilk uluslararası maç 30 Kasım 1872’de İngiltere ile İskoçya arasında 0-0 sona ererken, aynı iki takım arasında 8 Mart 1873’te oynanan ve İngiltere’nin 4-2 kazandığı karşılaşma, geriye dönük hesaplamalarda ilk “Gayriresmî Futbol Dünya Şampiyonu” olarak kabul edilen maç oldu.

Bu sistemde bokstaki nakavt formatına benzer bir yapı esas alındı. Şampiyon unvanını taşıyan millî takım, bir sonraki uluslararası maçında bu unvanı korumak için sahaya çıkarken, her mağlubiyet halinde unvan rakip takıma geçiyor.

Tek kural var: Yenilmemek!

Tek kural var: Yenilmemek!

2002 yılında açıklanan kurallara göre, şampiyonluk maçının berabere sonuçlanması durumunda mevcut şampiyon unvanını korumaya devam ediyor. Böylece unvan, yalnızca mağlubiyet halinde el değiştiriyor.

Ayrıca karşılaşmalarda şampiyonluk durumunun belirlenmesinde uzatma dakikaları ve penaltı atışları da dahil olmak üzere maçın nihai sonucu esas alınıyor. Bu düzenleme, UFWC sisteminde şampiyonluk devrinin net ve kesin bir sonuç üzerinden belirlenmesini sağlıyor.

Türkiye nasıl şampiyon oldu?

Türkiye nasıl şampiyon oldu?

Bu süreçte el değiştiren Gayriresmî Futbol Dünya Şampiyonu unvanı, son olarak Kosova millî futbol takımının İsveç millî futbol takımını mağlup etmesiyle Kosova’ya geçmişti.

Söz konusu unvan, daha sonra Türkiye millî futbol takımı ile oynanan karşılaşmaya kadar Kosova’nın elinde kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finali kapsamında oynanan maçta Türkiye, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek Gayriresmî Futbol Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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