Dünya Kupası'na Katılamayan Somalili Hakem İçin Trump Yönetiminden Skandal Suçlama
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Omar Artan, Dünya Kupası’nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanırken, “terör bağlantısı şüphesi” gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne girişine izin verilmedi.
Miami Uluslararası Havalimanı’nda sınır dışı edilen hakemle ilgili olarak ABD makamları, “Güvenlik tehditlerine geçit vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
2026 Dünya Kupası
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13 Haziran 04:00
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TUR
19 Haziran 22:00
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İhtimal sebebiyle suçlandı.
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Terör örgütü bağlantısı iddiasını açıkladılar.
Adını anmadılar, "bir Somali vatandaşı" dediler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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