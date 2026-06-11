Dünya Kupası'na Katılamayan Somalili Hakem İçin Trump Yönetiminden Skandal Suçlama

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, ulusal güvenlik prosedürlerinin tavizsiz şekilde uygulandığını vurguladı.

Yetkili, Omar Artan’ın ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) tarafından yapılan inceleme sonucunda ülkeye giriş kriterlerini karşılamadığının değerlendirildiğini belirtti. Yapılan güvenlik taramalarında, terör örgütleriyle bağlantılı olabileceğine dair risk unsurları tespit edildiği ifade edildi.

Bu çerçevede Artan’ın göçmenlik mevzuatı kapsamında “kabul edilemez” sayıldığı, ülkeye girişinin reddedildiği ve kendisine sınır dışı sürecinin yasal olarak tebliğ edildiği aktarıldı. Yetkili, mevcut güvenlik politikaları gereği ABD’ye yönelik herhangi bir potansiyel tehdidin ülke sınırları içine alınmayacağını söyledi.