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Dünya Kupası'na Katılamayan Somalili Hakem İçin Trump Yönetiminden Skandal Suçlama

etiket Dünya Kupası'na Katılamayan Somalili Hakem İçin Trump Yönetiminden Skandal Suçlama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 19:24
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Omar Artan, Dünya Kupası’nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanırken, “terör bağlantısı şüphesi” gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne girişine izin verilmedi.

Miami Uluslararası Havalimanı’nda sınır dışı edilen hakemle ilgili olarak ABD makamları, “Güvenlik tehditlerine geçit vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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İhtimal sebebiyle suçlandı.

İhtimal sebebiyle suçlandı.

Omar Artan, Dünya Kupası’na günler kala, turnuvada görev yapması beklenen Somalili hakem, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) yetkilileri tarafından Miami’de durdurularak ülkeye girişine izin verilmedi.

ABD yönetimi yetkilileri, hakem hakkında “terör örgütü şüphelileriyle bağlantı ihtimali” taşıyan bazı güvenlik değerlendirmeleri bulunduğunu öne sürdü.

Bu gelişmenin ardından göçmenlik mevzuatı kapsamında “kabul edilemez” ilan edilen Omar Artan’ın turnuvada görev alma ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Terör örgütü bağlantısı iddiasını açıkladılar.

Terör örgütü bağlantısı iddiasını açıkladılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, ulusal güvenlik prosedürlerinin tavizsiz şekilde uygulandığını vurguladı.

Yetkili, Omar Artan’ın ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) tarafından yapılan inceleme sonucunda ülkeye giriş kriterlerini karşılamadığının değerlendirildiğini belirtti. Yapılan güvenlik taramalarında, terör örgütleriyle bağlantılı olabileceğine dair risk unsurları tespit edildiği ifade edildi.

Bu çerçevede Artan’ın göçmenlik mevzuatı kapsamında “kabul edilemez” sayıldığı, ülkeye girişinin reddedildiği ve kendisine sınır dışı sürecinin yasal olarak tebliğ edildiği aktarıldı. Yetkili, mevcut güvenlik politikaları gereği ABD’ye yönelik herhangi bir potansiyel tehdidin ülke sınırları içine alınmayacağını söyledi.

Adını anmadılar, "bir Somali vatandaşı" dediler.

Adını anmadılar, "bir Somali vatandaşı" dediler.

Omar Artan’ın, Kenya’daki Somali Büyükelçiliği tarafından geçtiğimiz hafta geçerli bir seyahat vizesi aldığı ve Dünya Kupası’nda görev yapacak diğer hakemlerle birlikte Miami’deki hazırlık kampına katılmayı planladığı belirtildi.

Cumartesi günü Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada, sınır muhafaza yetkililerinin yürüttüğü güvenlik incelemesine takıldığı aktarıldı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ise hakemin ismini doğrudan vermediği açıklamasında, “güvenlik taraması endişeleri” nedeniyle bir Somali vatandaşının ülkeye girişinin reddedildiğini doğruladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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