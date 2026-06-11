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Haiti'nin Dünya Kupası'nda Polonya'yla Dayanışma İçin Hazırladığı Forma FIFA Tarafından Yasaklandı

etiket Haiti'nin Dünya Kupası'nda Polonya'yla Dayanışma İçin Hazırladığı Forma FIFA Tarafından Yasaklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 18:17
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FIFA’nın siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle uygun bulmadığı tasarımın ardından Haiti, milli forma konseptinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. İlk tasarımda, 18 Kasım 1803’te Fransız birliklerine karşı kazanılan Vertières Savaşı ve Haiti Devrimi’nden esinlenen görsel bir anlatı yer alıyordu.

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İşgalci Fransız ordusuna karşı kazanılan savaşa gönderme yapmışlardı.

İşgalci Fransız ordusuna karşı kazanılan savaşa gönderme yapmışlardı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nda mücadele edecek Haiti, forma tasarımında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. FIFA’nın söz konusu tasarımı siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle uygun bulmadığı bildirildi.

Turnuvaya 1974’ten sonra ilk kez katılım hakkı elde eden Haiti, başlangıçta formasında 18 Kasım 1803’te Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertières Savaşı ve Haiti Devrimi’nden esinlenen bir görsel anlatı kullanmıştı.

Haiti Futbol Federasyonu, FIFA’nın “bayrağı göndere çeken bağımsızlık yanlıları” tasvirini politik içerik olarak değerlendirmesi ve değişiklik talep etmesi üzerine formayı revize etti.

Olimpiyat Komitesi de yasaklamıştı.

Olimpiyat Komitesi de yasaklamıştı.

Haiti, daha önce de benzer bir durum yaşamış ve Şubat ayındaki Kış Olimpiyatları öncesinde kayak kıyafetlerinde yer alan bir tasarım nedeniyle Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan uyarı üzerine değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.

Turnuva tarihinde henüz puan elde edememiş olan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00’te İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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