Haiti'nin Dünya Kupası'nda Polonya'yla Dayanışma İçin Hazırladığı Forma FIFA Tarafından Yasaklandı
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FIFA’nın siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle uygun bulmadığı tasarımın ardından Haiti, milli forma konseptinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. İlk tasarımda, 18 Kasım 1803’te Fransız birliklerine karşı kazanılan Vertières Savaşı ve Haiti Devrimi’nden esinlenen görsel bir anlatı yer alıyordu.
2026 Dünya Kupası
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İşgalci Fransız ordusuna karşı kazanılan savaşa gönderme yapmışlardı.
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Olimpiyat Komitesi de yasaklamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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