Haiti'nin Dünya Kupası'nda Polonya'yla Dayanışma İçin Hazırladığı Forma FIFA Tarafından Yasaklandı

Haiti, daha önce de benzer bir durum yaşamış ve Şubat ayındaki Kış Olimpiyatları öncesinde kayak kıyafetlerinde yer alan bir tasarım nedeniyle Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan uyarı üzerine değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.

Turnuva tarihinde henüz puan elde edememiş olan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00’te İskoçya ile karşı karşıya gelecek.