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Vincenzo Montella, Kamp Yerinin Sıcağını Adana Sıcağıyla Karşılaştırdı

Vincenzo Montella, Kamp Yerinin Sıcağını Adana Sıcağıyla Karşılaştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 20:40
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Turkey national football team, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği ana kamp merkezi olan Arizona’ya ulaştı. Uçağın inişinin ardından milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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Kamp bölgesinin sıcaklığına Adana yorumu.

Kamp bölgesinin sıcaklığına Adana yorumu.

Turkey national football team, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ana kamp sürecini geçireceği ABD’nin Arizona eyaletine ulaştı. Uçağın inişinin hemen ardından milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella kamp bölgesinin sıcağını Adana ile karşılaştırdı.

"Adana sıcağını gördüğüm için şanslıyım"

"Adana sıcağını gördüğüm için şanslıyım"

Arizona’daki sıcak havaya dikkat çeken İtalyan teknik adam, “Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızız. Buradaki sıcağa ve hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Ben Adana’daki sıcağı gördüğüm için şanslıyım ama hepimiz büyük bir heyecan içindeyiz” dedi.

Rakip analizlerine de değinen Montella, uçuş sırasında maç izleme fırsatı bulduğunu belirterek, “Dünkü maçı seyrettim. Avustralya maçını da izleme fırsatım oldu. Uçuş boyunca hem mevcut süreci hem de yakında oynayacağımız karşılaşmayı analiz etme şansı yakaladım” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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