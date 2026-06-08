Vincenzo Montella, Kamp Yerinin Sıcağını Adana Sıcağıyla Karşılaştırdı
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Turkey national football team, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği ana kamp merkezi olan Arizona’ya ulaştı. Uçağın inişinin ardından milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
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Kamp bölgesinin sıcaklığına Adana yorumu.
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"Adana sıcağını gördüğüm için şanslıyım"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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