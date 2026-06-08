Vincenzo Montella, Kamp Yerinin Sıcağını Adana Sıcağıyla Karşılaştırdı

Arizona’daki sıcak havaya dikkat çeken İtalyan teknik adam, “Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızız. Buradaki sıcağa ve hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Ben Adana’daki sıcağı gördüğüm için şanslıyım ama hepimiz büyük bir heyecan içindeyiz” dedi.

Rakip analizlerine de değinen Montella, uçuş sırasında maç izleme fırsatı bulduğunu belirterek, “Dünkü maçı seyrettim. Avustralya maçını da izleme fırsatım oldu. Uçuş boyunca hem mevcut süreci hem de yakında oynayacağımız karşılaşmayı analiz etme şansı yakaladım” ifadelerini kullandı.