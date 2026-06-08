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KVKK'den Güvenlik Kamerası Uyarısı Geldi: Artık Amacı Dışında Kullanılamayacak

KVKK'den Güvenlik Kamerası Uyarısı Geldi: Artık Amacı Dışında Kullanılamayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 18:41
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yerleri ile apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kameralarına ilişkin önemli bir uyarı yayımladı. Kurum, son dönemde güvenlik kamerası sistemlerinin hukuka aykırı kullanıldığı yönündeki şikayet ve başvurularda artış yaşandığını açıkladı.

KVKK tarafından yapılan açıklamada, güvenlik amacıyla kurulan kamera sistemlerinin kullanımında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.

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Amaç dışı kullanımlara dikkat çekti.

Amaç dışı kullanımlara dikkat çekti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarının amacı dışında kullanılmasının hukuki sorunlara neden olabileceğini bildirdi.

Açıklamada, kamera sistemlerinin çalışanların performansını ölçmek, disiplin sağlamak ya da sürekli gözetim amacıyla ölçüsüz biçimde kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale anlamı taşıyabileceği belirtildi.

Kurum ayrıca iş yerlerinde yapılan kamera kayıtları ile kişisel veri işleme süreçlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.

Kamusal alanlar haricinde özel alanlara konulamaz.

Kamusal alanlar haricinde özel alanlara konulamaz.

KVKK açıklamasında, güvenlik kamerası sistemleri kurulurken ortak kullanım alanları ile özel alanların net biçimde ayrılması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede, kişilerin mahremiyet beklentisinin yüksek olduğu tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanları gibi bölgelere kamera yerleştirilmemesi gerektiği belirtildi.

Site kameraları daire içini görmemeli.

Site kameraları daire içini görmemeli.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kameralarına ilişkin de önemli uyarılarda bulundu.

Açıklamada, kamera sistemleri kurulurken apartman sakinlerinin makul mahremiyet beklentisinin göz önünde bulundurulması ve ortak alanların dikkatli şekilde belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kurum ayrıca kameraların, bağımsız bölümlerin içini görebilecek şekilde daire kapılarının önüne yerleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özel hayata müdahale edecek uygulamalar olmamalı.

Özel hayata müdahale edecek uygulamalar olmamalı.

KVKK açıklamasında, güvenlik kamerası sistemlerinin yalnızca kurulma amacıyla sınırlı ve ölçülü şekilde veri işlemesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yüz tanıma ya da ses kaydı gibi özel hayatın gizliliğine müdahale niteliği taşıyabilecek teknolojilerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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