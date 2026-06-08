KVKK'den Güvenlik Kamerası Uyarısı Geldi: Artık Amacı Dışında Kullanılamayacak

KVKK açıklamasında, güvenlik kamerası sistemlerinin yalnızca kurulma amacıyla sınırlı ve ölçülü şekilde veri işlemesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yüz tanıma ya da ses kaydı gibi özel hayatın gizliliğine müdahale niteliği taşıyabilecek teknolojilerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.