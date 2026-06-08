KVKK'den Güvenlik Kamerası Uyarısı Geldi: Artık Amacı Dışında Kullanılamayacak
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yerleri ile apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kameralarına ilişkin önemli bir uyarı yayımladı. Kurum, son dönemde güvenlik kamerası sistemlerinin hukuka aykırı kullanıldığı yönündeki şikayet ve başvurularda artış yaşandığını açıkladı.
KVKK tarafından yapılan açıklamada, güvenlik amacıyla kurulan kamera sistemlerinin kullanımında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.
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Amaç dışı kullanımlara dikkat çekti.
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Kamusal alanlar haricinde özel alanlara konulamaz.
Site kameraları daire içini görmemeli.
Özel hayata müdahale edecek uygulamalar olmamalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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