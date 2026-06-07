Çin'deki Sosyal Yaşam Yeni Bir Mesleği Ortaya Çıkardı: Ücretli Arkadaşlık
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Çin'de yalnızlık hissinin artması, ağır çalışma temposu ve değişen sosyal ilişkiler dikkat çekici bir sektörün büyümesine yol açtı. “Arkadaşlık ekonomisi” olarak adlandırılan yeni trend kapsamında insanlar; sohbet etmek, birlikte yemek yemek, seyahate çıkmak, dağ yürüyüşü yapmak ya da sosyal etkinliklere katılmak için ücret karşılığında arkadaş kiralamaya başladı.
Özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşan bu sistemin, sosyal izolasyon yaşayan gençler ve yoğun çalışan beyaz yakalılar arasında hızla yayıldığı belirtiliyor. Kısa süreli sosyal eşlik hizmeti sunan platformların ise milyonlarca dolarlık bir pazara dönüştüğü ifade ediliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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