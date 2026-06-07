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Çin'deki Sosyal Yaşam Yeni Bir Mesleği Ortaya Çıkardı: Ücretli Arkadaşlık

Çin'deki Sosyal Yaşam Yeni Bir Mesleği Ortaya Çıkardı: Ücretli Arkadaşlık

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 10:18
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Çin'de yalnızlık hissinin artması, ağır çalışma temposu ve değişen sosyal ilişkiler dikkat çekici bir sektörün büyümesine yol açtı. “Arkadaşlık ekonomisi” olarak adlandırılan yeni trend kapsamında insanlar; sohbet etmek, birlikte yemek yemek, seyahate çıkmak, dağ yürüyüşü yapmak ya da sosyal etkinliklere katılmak için ücret karşılığında arkadaş kiralamaya başladı.

Özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşan bu sistemin, sosyal izolasyon yaşayan gençler ve yoğun çalışan beyaz yakalılar arasında hızla yayıldığı belirtiliyor. Kısa süreli sosyal eşlik hizmeti sunan platformların ise milyonlarca dolarlık bir pazara dönüştüğü ifade ediliyor.

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Öğrenciler ve serbest çalışanlar için yeni iş kapısı.

Öğrenciler ve serbest çalışanlar için yeni iş kapısı.

Çin’de hızla büyüyen arkadaşlık ekonomisi, yalnızca sohbet hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. İnsanlar yürüyüş yapmak, spor etkinliklerine katılmak, şehir turuna çıkmak ya da restoranda yemek yemek gibi günlük aktivitelerde kendilerine eşlik edecek kişiler için ücret ödüyor.

Bu alanda hizmet verenlerin büyük bölümünü öğrenciler ve serbest çalışan gençler oluşturuyor. Sosyal medya platformları üzerinden müşterilere ulaşan kişiler; sohbet, duygusal destek ve günlük yaşamda eşlik gibi hizmetler sunarak özellikle yalnızlık hissi yaşayan bireylerin ilgisini çekiyor.

Tırmanış arkadaşı kiralayabiliyorsunuz.

Tırmanış arkadaşı kiralayabiliyorsunuz.

Çin’in en popüler turistik noktalarından biri olan Tai Dağı’nda ziyaretçiler, belirli bir ücret karşılığında “tırmanış arkadaşı” kiralayabiliyor. Reuters’ın haberine göre bu kişiler yalnızca yürüyüş boyunca eşlik etmekle kalmıyor; ziyaretçilerin çantalarını taşıyor, fotoğraflarını çekiyor ve tırmanış boyunca moral desteği sağlıyor.

Özellikle yoğun dönemlerde ilgi gören hizmetin ücretleri gündüz tırmanışlarında 800 yuana kadar çıkabiliyor. Bu rakamın yaklaşık 116 dolara karşılık geldiği belirtiliyor.

Dev bir ekonomi oluştu.

Dev bir ekonomi oluştu.

Çin devlet medyasında yer alan tahminlere göre, “arkadaşlık ekonomisi” olarak adlandırılan sektörün büyüklüğü 2025 itibarıyla yaklaşık 50 milyar yuana, yani 7,4 milyar dolara ulaştı. Resmi veriler bulunmasa da sektördeki büyümenin özellikle büyük şehirlerde dikkat çekici seviyelere çıktığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, ailelerinden uzakta yaşayan genç nüfusun artması, yoğun çalışma temposu ve geleneksel sosyal bağların zayıflaması nedeniyle “duygusal tüketim” olarak tanımlanan hizmetlere talebin hızla yükseldiğini belirtiyor.

Öte yandan ülkede 200 milyondan fazla kişinin esnek çalışma modeliyle faaliyet gösterdiği kaydedilirken, birçok genç ek gelir elde etmek amacıyla ücretli arkadaşlık hizmetlerine yöneliyor. Kuryelik ve çevrim içi platform işlerinin yanı sıra ücretli arkadaşlık da gençler arasında giderek yaygınlaşan bir gelir kapısı haline gelmiş durumda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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