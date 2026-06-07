Çin'deki Sosyal Yaşam Yeni Bir Mesleği Ortaya Çıkardı: Ücretli Arkadaşlık

Çin'de yalnızlık hissinin artması, ağır çalışma temposu ve değişen sosyal ilişkiler dikkat çekici bir sektörün büyümesine yol açtı. “Arkadaşlık ekonomisi” olarak adlandırılan yeni trend kapsamında insanlar; sohbet etmek, birlikte yemek yemek, seyahate çıkmak, dağ yürüyüşü yapmak ya da sosyal etkinliklere katılmak için ücret karşılığında arkadaş kiralamaya başladı.

Özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşan bu sistemin, sosyal izolasyon yaşayan gençler ve yoğun çalışan beyaz yakalılar arasında hızla yayıldığı belirtiliyor. Kısa süreli sosyal eşlik hizmeti sunan platformların ise milyonlarca dolarlık bir pazara dönüştüğü ifade ediliyor.