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Tatil Sezonu Açıldı, Dolandırıcılar da Yeni Tuzaklarla Ortaya Çıktı

Tatil Sezonu Açıldı, Dolandırıcılar da Yeni Tuzaklarla Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 08:57
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor. Özellikle sahte rezervasyon siteleri ve kişisel banka hesaplarına gönderilen ödemeler nedeniyle çok sayıda tatilcinin mağdur olduğu belirtildi. Uzmanlar, güvenilir olmayan platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Şahsi hesaplara kesinlikle para göndermeyin” uyarısında bulundu.

Kaynak - Türkiye Gazetesi

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Sahte ilanlar birçok kişiyi mağdur ediyor.

Sahte ilanlar birçok kişiyi mağdur ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rezervasyonlarında yoğunluk yaşanırken, internet üzerinden kurulan sahte rezervasyon siteleri de vatandaşları hedef almaya başladı. “Kaçırılmayacak fırsat”, “son kontenjan” ve “uygun fiyatlı tatil” gibi vaatlerle hazırlanan sahte ilanların çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre hukukçu Sabri Canbolat, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı tatilcileri uyardı. Canbolat, güvenli bir tatil planı için rezervasyon yapılan sitelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtirken, özellikle şahsi hesaplara para gönderilmemesi konusunda dikkat çekti.

Birkaç harf değiştirerek sahte ilanlar yapıyorlar.

Birkaç harf değiştirerek sahte ilanlar yapıyorlar.

Güvenilirliği doğrulanmış platformlar üzerinden rezervasyon yapılmasının önemine dikkat çeken Sabri Canbolat, tatilcilerin özellikle 3D Secure güvenlik sistemi bulunan siteleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların sponsorlu reklamlar ya da orijinal sitelere benzetilen alan adları üzerinden sahte rezervasyon sayfaları oluşturabildiğini belirten Canbolat, internet sitesi adreslerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenli ödeme seçeneklerinin aktif hale getirilmesini tavsiye eden Canbolat, bu tür önlemlerin dolandırıcılık riskini azaltabileceğini vurguladı.

Şahsi hesaplara para göndermeyin.

Şahsi hesaplara para göndermeyin.

Sabri Canbolat, tatil rezervasyonlarında şahsi banka hesaplarına para gönderilmemesi gerektiğini vurgulayarak, işletmelere ait belge ve yetki bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların, internet sitelerinde yalnızca birkaç harf değiştirerek gerçeğine çok benzeyen sahte platformlar oluşturabildiğine dikkat çekti.

Canbolat, dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanması halinde izlenebilecek hukuki yollar hakkında da bilgi verdi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın cumhuriyet başsavcılığına başvurması gerektiğini belirten Canbolat, ayrıca uğranılan maddi zararların karşılanması amacıyla hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabileceğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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