Tatil Sezonu Açıldı, Dolandırıcılar da Yeni Tuzaklarla Ortaya Çıktı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rezervasyonlarında yoğunluk yaşanırken, internet üzerinden kurulan sahte rezervasyon siteleri de vatandaşları hedef almaya başladı. “Kaçırılmayacak fırsat”, “son kontenjan” ve “uygun fiyatlı tatil” gibi vaatlerle hazırlanan sahte ilanların çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre hukukçu Sabri Canbolat, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı tatilcileri uyardı. Canbolat, güvenli bir tatil planı için rezervasyon yapılan sitelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtirken, özellikle şahsi hesaplara para gönderilmemesi konusunda dikkat çekti.