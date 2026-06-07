Tatil Sezonu Açıldı, Dolandırıcılar da Yeni Tuzaklarla Ortaya Çıktı
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor. Özellikle sahte rezervasyon siteleri ve kişisel banka hesaplarına gönderilen ödemeler nedeniyle çok sayıda tatilcinin mağdur olduğu belirtildi. Uzmanlar, güvenilir olmayan platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Şahsi hesaplara kesinlikle para göndermeyin” uyarısında bulundu.
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Sahte ilanlar birçok kişiyi mağdur ediyor.
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Birkaç harf değiştirerek sahte ilanlar yapıyorlar.
Şahsi hesaplara para göndermeyin.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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