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Bir Turist Daha Taksicilerin Dolandırıcılık Tuzağına Düştü: 6780 TL'lik Taksi Ücreti Pes Dedirtti

Bir Turist Daha Taksicilerin Dolandırıcılık Tuzağına Düştü: 6780 TL'lik Taksi Ücreti Pes Dedirtti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 20:47
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İstanbul dünyanın birçok yerinden turist çeken bir şehir. Bu ülke turizmini hareketlendiren önemli bir durum olsa da gözü karartmış dolandırıcılar için de adeta bir 'ekmek kapısı' haline geldi. Turistlerin adı son dönemlerde taksiciler tarafından dolandırılma haberlerinde geçerken bugün yine bir vaka yaşandı. 

Bir kadın 6780 TL'lik taksi ücretinin kendisinden nasıl alındığını anlattı.

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Turist o anları büyük bir şaşkınlıkla anlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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