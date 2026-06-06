Bir Turist Daha Taksicilerin Dolandırıcılık Tuzağına Düştü: 6780 TL'lik Taksi Ücreti Pes Dedirtti

İstanbul dünyanın birçok yerinden turist çeken bir şehir. Bu ülke turizmini hareketlendiren önemli bir durum olsa da gözü karartmış dolandırıcılar için de adeta bir 'ekmek kapısı' haline geldi. Turistlerin adı son dönemlerde taksiciler tarafından dolandırılma haberlerinde geçerken bugün yine bir vaka yaşandı.

Bir kadın 6780 TL'lik taksi ücretinin kendisinden nasıl alındığını anlattı.