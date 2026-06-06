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Hakkında Soruşturma Başlatılan Rahmi Koç'a Devlet Bahçeli'den Destek Geldi

Hakkında Soruşturma Başlatılan Rahmi Koç'a Devlet Bahçeli'den Destek Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 19:12
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Devlet Bahçeli, Kürtlerle ilgili anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma açılan iş insanı Rahmi Koç’a destek verdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, “95 yıllık yaşamı boyunca Türkiye’ye hizmet etme gayesi taşıyan kıymetli bir iş insanının ağır ifadelerle hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

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"Sohbet ortamında yaptığı bir latife..."

"Sohbet ortamında yaptığı bir latife..."

Devlet Bahçeli, kamuoyunda tartışma yaratan Rahmi Koç hakkındaki tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Koç’un hedef gösterilmesini doğru bulmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.”

Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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