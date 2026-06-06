Hakkında Soruşturma Başlatılan Rahmi Koç'a Devlet Bahçeli'den Destek Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Devlet Bahçeli, Kürtlerle ilgili anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma açılan iş insanı Rahmi Koç’a destek verdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, “95 yıllık yaşamı boyunca Türkiye’ye hizmet etme gayesi taşıyan kıymetli bir iş insanının ağır ifadelerle hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sohbet ortamında yaptığı bir latife..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın