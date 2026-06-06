Fenerbahçe Kongresinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Yarışıyor: İki Aday Neler Söylüyor?
Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul süreci gergin başladı. Son üç yılda üçüncü kez kongreye giden sarı-lacivertli kulübün toplantısı, 6-7 Haziran tarihlerinde Chobani Stadyumu yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor.
Kurulun ilk saatlerinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Yıldırım lehine yapılan tezahüratlara karşılık diğer grup “Sekiz yıldır nerede Aziz Yıldırım” sloganları attı. İki adayın locaları arasında tansiyon yükselince kongreye kısa süreli ara verildi.
Genel kurulda ayrıca Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri mali ve idari açıdan ibra edildi. Kulübün toplam borcunun yaklaşık 26,2 milyar TL olduğu açıklandı.
Başkanlık seçimi ise 7 Haziran’da yapılacak. Seçime Aziz Yıldırım “Bizim Fenerbahçemiz”, Hakan Safi ise “Fenerbahçem Ne İstersen” sloganıyla giriyor.
12 yıldır şampiyonluk bekleyen kulüp için tarihi kongre.
Aziz Yıldırım geçmişteki başarılarına güveniyor.
Hakan Safi ise "limitsizlik" sloganına güveniyor.
Aziz Yıldırım ne vaat ediyor?
Hakan Safi ne vaat ediyor?
Kim kazanır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın