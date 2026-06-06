Fenerbahçe Kongresinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Yarışıyor: İki Aday Neler Söylüyor?

Fenerbahçe kongresine yalnızca kulüp üyeleri katılabiliyor. Mevcut düzenlemeye göre üyelik giriş bedeli 128 bin TL, yıllık aidat ise 1.280 TL seviyesinde bulunuyor. Oy kullanma hakkına sahip üye sayısının ise dönemsel olarak 45 ila 50 bin arasında değiştiği belirtiliyor.

1907 yılında kurulan sarı-lacivertli kulüp, tarihinin en kritik seçim süreçlerinden birine hazırlanıyor. Çünkü Fenerbahçe, tarihinde ilk kez futbolda 12 sezondur şampiyonluk yaşayamadı.

Kulübün Süper Lig’deki son şampiyonluğu, 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkanlığında ve Ersun Yanal teknik direktörlüğünde geldi.

Futboldaki başarısız sonuçların ardından kulüp son yıllarda sık sık seçim atmosferine girdi. Haziran 2024’teki olağan kongrede Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarışırken seçimi Ali Koç kazandı.

Eylül 2025’te yapılan olağanüstü kongrede ise Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak başkan seçildi. Ancak Saran daha sonra kongre kararı aldı ve yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kulüp şimdi, tüzük gereği 2027 Mayıs ya da Haziran ayında yapılması gereken olağan seçim öncesinde bir yıllığına yeni başkanını belirleyecek.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı seçim gergin bir atmosferde ilerliyor.