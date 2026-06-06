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Fenerbahçe Kongresinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Yarışıyor: İki Aday Neler Söylüyor?

Fenerbahçe Kongresinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Yarışıyor: İki Aday Neler Söylüyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 17:28
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Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul süreci gergin başladı. Son üç yılda üçüncü kez kongreye giden sarı-lacivertli kulübün toplantısı, 6-7 Haziran tarihlerinde Chobani Stadyumu yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor.

Kurulun ilk saatlerinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Yıldırım lehine yapılan tezahüratlara karşılık diğer grup “Sekiz yıldır nerede Aziz Yıldırım” sloganları attı. İki adayın locaları arasında tansiyon yükselince kongreye kısa süreli ara verildi.

Genel kurulda ayrıca Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri mali ve idari açıdan ibra edildi. Kulübün toplam borcunun yaklaşık 26,2 milyar TL olduğu açıklandı.

Başkanlık seçimi ise 7 Haziran’da yapılacak. Seçime Aziz Yıldırım “Bizim Fenerbahçemiz”, Hakan Safi ise “Fenerbahçem Ne İstersen” sloganıyla giriyor.

Kaynak - BBC Türkçe

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12 yıldır şampiyonluk bekleyen kulüp için tarihi kongre.

12 yıldır şampiyonluk bekleyen kulüp için tarihi kongre.

Fenerbahçe kongresine yalnızca kulüp üyeleri katılabiliyor. Mevcut düzenlemeye göre üyelik giriş bedeli 128 bin TL, yıllık aidat ise 1.280 TL seviyesinde bulunuyor. Oy kullanma hakkına sahip üye sayısının ise dönemsel olarak 45 ila 50 bin arasında değiştiği belirtiliyor.

1907 yılında kurulan sarı-lacivertli kulüp, tarihinin en kritik seçim süreçlerinden birine hazırlanıyor. Çünkü Fenerbahçe, tarihinde ilk kez futbolda 12 sezondur şampiyonluk yaşayamadı.

Kulübün Süper Lig’deki son şampiyonluğu, 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkanlığında ve Ersun Yanal teknik direktörlüğünde geldi.

Futboldaki başarısız sonuçların ardından kulüp son yıllarda sık sık seçim atmosferine girdi. Haziran 2024’teki olağan kongrede Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarışırken seçimi Ali Koç kazandı.

Eylül 2025’te yapılan olağanüstü kongrede ise Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak başkan seçildi. Ancak Saran daha sonra kongre kararı aldı ve yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kulüp şimdi, tüzük gereği 2027 Mayıs ya da Haziran ayında yapılması gereken olağan seçim öncesinde bir yıllığına yeni başkanını belirleyecek.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı seçim gergin bir atmosferde ilerliyor.

Aziz Yıldırım geçmişteki başarılarına güveniyor.

Aziz Yıldırım geçmişteki başarılarına güveniyor.

Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe başkanlığı yaptı ve kulüp tarihinin en uzun süre görevde kalan başkanı oldu. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğan Yıldırım, inşaat mühendisliği eğitiminin ardından tersane ve mühendislik sektöründe faaliyet gösterdi.

Fenerbahçe’de yöneticilik görevlerine 1990’lı yıllarda başlayan Yıldırım, 1998’de başkan seçildi. Görev süresinde kulüp futbolda altı Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynadı. Basketbol ve voleybolda Avrupa çapında başarılar elde eden kulüp, aynı dönemde stat ve tesis yatırımlarıyla da büyüdü.

2011’de başlayan 3 Temmuz sürecinde yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yıldırım hakkındaki beraat kararları daha sonra Yargıtay tarafından onandı. Yıldırım, bu sürecin Fenerbahçe’nin sportif yükselişini durdurduğunu savunuyor.

2018’deki seçimde Ali Koç’a kaybeden Yıldırım, 2024’te yeniden aday olsa da seçimi kazanamadı. Son kongrede ise “2026-2027 sezonunda şampiyonluk zorunlu” diyerek bir yıllığına yeniden göreve talip olduğunu açıkladı.

Hakan Safi ise "limitsizlik" sloganına güveniyor.

Hakan Safi ise "limitsizlik" sloganına güveniyor.

Hakan Safi, liman işletmeciliği, lojistik ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Safi Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. 1973 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğan Safi, Marmara Üniversitesi’nde iktisat eğitimi aldıktan sonra ABD’de executive MBA programını tamamladı.

1996’da aile şirketinde iş hayatına başlayan Safi, 2005’te holdingin başına geçti. Görev süresinde Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento gibi yatırımlarla şirketin büyümesinde rol oynadı. Forbes Türkiye’nin 2025 “En Zengin 100 Türk” listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 61’inci sırada yer aldı.

Fenerbahçe ile ilişkisi uzun yıllara dayanan Safi, 1998’den beri yüksek divan kurulu üyesi. 2024-2025 döneminde ise Ali Koç yönetiminde kulüp yönetim kurulunda görev yaptı. Safi Holding daha önce kadın basketbol takımının isim sponsorluğunu üstlenirken, erkek basketbol takımı ve Fenerbahçe Koleji’ne de sponsorluk desteği verdi.

Safi ayrıca milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan transfer sürecindeki finansal desteğiyle gündeme geldi. Transferin “imaj hakları kontratı” modeliyle gerçekleştirilmesi tartışma yaratırken, Safi tüm incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini savundu.

Aziz Yıldırım ne vaat ediyor?

Aziz Yıldırım ne vaat ediyor?

Aziz Yıldırım, başkanlığa seçilmesi durumunda futbol yapılanmasının başına Oğuz Çetin’i getireceğini duyurdu. Teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman hakkındaki iddiaları ise net biçimde doğrulamadı.

Yıldırım, Samandıra’da yeniden “Fenerbahçe ruhunu” oluşturacak bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtirken, Dirk Kuyt, Edin Džeko ve Volkan Demirel gibi kulüple özdeşleşmiş isimlerin futbol organizasyonunda görev almasını planladığını söyledi.

Şampiyonluk dışında hiçbir hedefi kabul etmediklerini ifade eden Yıldırım, uzun yıllar başarı sağlayacak güçlü bir futbol yapılanması kuracaklarını savundu. Kadroya doğrudan etki edecek iki üst düzey santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.

Yıldırım’ın projeleri arasında stadyum kapasitesinin mimari yapı korunarak 64 bine çıkarılması, kulüp için 300 milyon dolarlık ekonomik kaynak oluşturulması ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması da yer alıyor.

Ayrıca mali süreçlerin kongre üyelerine tamamen açık hale getirilmesi, kulüp içinde kurumsal hafızayı güçlendirecek yeni bir sistem kurulması ve camiadaki ayrılıkları sona erdirecek geniş kapsamlı bir birlik süreci başlatılması hedefleniyor. Amatör branşlarda ise bütçe disiplininin artırılması ve kulübün öz kaynaklarına dayalı bir yapıya geçilmesi planlanıyor.

Hakan Safi ne vaat ediyor?

Hakan Safi ne vaat ediyor?

Hakan Safi ise başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe’nin 2026-2027 sezonunda mutlak şampiyonluğa ulaşacağını savunuyor. Safi, dünya çapında yıldız oyuncuları takıma kazandıracaklarını ve özellikle santrfor bölgesi için iki büyük transfer planladıklarını açıkladı.

Safi, Luis Suárez ve Merih Demiral ile anlaşma sağlandığını duyursa da oyuncuların kulüpleriyle resmi mutabakatın henüz tamamlanmadığını belirtti.

Projeleri arasında stadyum kapasitesinin mevcut yerinde 65 bine çıkarılması, kulübe düzenli gelir sağlayacak gayrimenkul yatırımlarının hayata geçirilmesi ve güçlü sponsorluk anlaşmalarıyla ekonomik yapının yeniden kurulması yer alıyor.

Safi ayrıca yeni ticari hamlelerle Fenerbahçe’nin Galatasaray ile arasındaki yıllık gelir farkını kapatmayı, ardından da kulübü Türkiye’nin en yüksek gelir elde eden spor markası haline getirmeyi hedeflediğini ifade ediyor.

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Kim kazanır?

Kim kazanır?

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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