CIES Verilerine Göre Arda Güler Dünyanın En Pahalı Futbolcusu Oldu
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Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES), dünyanın en pahalı hücumcu orta saha oyuncularını açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler listenin zirvesinde yer aldı.
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Arda Güler parlamaya devam ediyor.
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Bellingham ve Wirtz gibi isimleri geçti.
İşte ilk 3:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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