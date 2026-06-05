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CIES Verilerine Göre Arda Güler Dünyanın En Pahalı Futbolcusu Oldu

CIES Verilerine Göre Arda Güler Dünyanın En Pahalı Futbolcusu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 22:15
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Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES), dünyanın en pahalı hücumcu orta saha oyuncularını açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler listenin zirvesinde yer aldı.

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Arda Güler parlamaya devam ediyor.

Arda Güler parlamaya devam ediyor.

Real Madrid formasıyla sergilediği performans ve A Milli Takım’daki yeteneğiyle dünya futbolunun dikkatini çeken Arda Güler, piyasa değerini yükseltmeyi sürdürüyor. Futbol dünyasının önde gelen veri ve istatistik kuruluşlarından Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbolcuların mevkilerine göre güncel piyasa değerlerini açıkladı.

Bellingham ve Wirtz gibi isimleri geçti.

Bellingham ve Wirtz gibi isimleri geçti.

CIES’in büyük ilgi gören son raporuna göre, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en değerli futbolcusu oldu. Avrupa futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Florian Wirtz ve takım arkadaşı Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakan Arda, listenin zirvesine yerleşti.

İşte ilk 3:

İşte ilk 3:

Açıklanan verilere göre, dünyanın en değerli ofansif orta saha oyuncuları listesinde zirvede şu isimler yer aldı:

  • Arda Güler: 124.8 milyon euro

  • Florian Wirtz: 124.1 milyon euro

  • Jude Bellingham: 120.3 milyon euro

Milli yıldızın henüz 21 yaşında bu seviyeye ulaşarak listenin zirvesine yerleşmesi, uluslararası spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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