CIES Verilerine Göre Arda Güler Dünyanın En Pahalı Futbolcusu Oldu

CIES’in büyük ilgi gören son raporuna göre, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en değerli futbolcusu oldu. Avrupa futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Florian Wirtz ve takım arkadaşı Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakan Arda, listenin zirvesine yerleşti.