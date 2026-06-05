Gebze Adliyesi'ndeki Bir Çalışanın Paylaştığı Video Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Gebze Adliyesi’nde görev yapan bir personelin paylaştığı videoda, “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar” ifadelerini kullanarak vatandaşların sorularıyla dalga geçmesi tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Paylaşılan video tepki çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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