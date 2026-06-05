Sahra Çölü'nde Bozulan Araçta Yaşam Mücadelesi Veren Yolcular Hayatlarını Kaybetti

İhbarın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin aracın çevresinde ve altında bulunduğu, daha sonra toplu mezara defnedildikleri belirtildi.

Agadez Valiliği, 49 kişinin Assamaka’nın yaklaşık 80 kilometre batısındaki ıssız bölgede susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Söz konusu güzergâhın, Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenler tarafından da sıkça kullanıldığı biliniyor. Bölge daha önce de aşırı sıcak ve susuzluk nedeniyle yaşanan çok sayıda ölüme sahne olmuştu.