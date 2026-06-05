Sahra Çölü'nde Bozulan Araçta Yaşam Mücadelesi Veren Yolcular Hayatlarını Kaybetti
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Sahra Çölü'nde bayram dönüşü yolculuk yapan bir grubu taşıyan kamyonun arızalanması faciaya dönüştü. Susuzluk ve aşırı sıcak nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.
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100 kişi bir kamyonda yolculuk yapıyordu.
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İki kişi 50 kilometre yürüyerek suya ulaştı.
Göçmenler için tehlikeli göç rotalarından biri olarak görülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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