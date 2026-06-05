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Sahra Çölü'nde Bozulan Araçta Yaşam Mücadelesi Veren Yolcular Hayatlarını Kaybetti

Sahra Çölü'nde Bozulan Araçta Yaşam Mücadelesi Veren Yolcular Hayatlarını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 20:46
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Sahra Çölü'nde bayram dönüşü yolculuk yapan bir grubu taşıyan kamyonun arızalanması faciaya dönüştü. Susuzluk ve aşırı sıcak nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

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100 kişi bir kamyonda yolculuk yapıyordu.

100 kişi bir kamyonda yolculuk yapıyordu.

Sahra Çölü’nde Kurban Bayramı dönüşü yaklaşık 100 kişiyi taşıyan bir kamyonun arızalanması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Mali’deki bayram kutlamalarının ardından yola çıkan yolcuları taşıyan araç, Nijer’in çöl bölgesinde iletişim imkânının olmadığı ıssız bir noktada arızalandı. Sürücünün yolu kaybettiği ve uzun süren yolculuğun ardından aracın tamamen durduğu belirtildi.

İki kişi 50 kilometre yürüyerek suya ulaştı.

İki kişi 50 kilometre yürüyerek suya ulaştı.

Aracın yeniden çalıştırılamaması üzerine yolcular çölün ortasında mahsur kaldı. Yanlarındaki suyun tükenmesiyle birlikte aşırı sıcak ve susuzluk nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklara göre, Mohamed Bachir Souley ve Issa Omar adlı iki kişi yaklaşık 50 kilometre yürüyerek bir su kaynağına ulaşmayı başardı. İkili daha sonra Assamaka yerleşimine giderek durumu yetkililere bildirdi.

Göçmenler için tehlikeli göç rotalarından biri olarak görülüyor.

Göçmenler için tehlikeli göç rotalarından biri olarak görülüyor.

İhbarın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin aracın çevresinde ve altında bulunduğu, daha sonra toplu mezara defnedildikleri belirtildi.

Agadez Valiliği, 49 kişinin Assamaka’nın yaklaşık 80 kilometre batısındaki ıssız bölgede susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Söz konusu güzergâhın, Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenler tarafından da sıkça kullanıldığı biliniyor. Bölge daha önce de aşırı sıcak ve susuzluk nedeniyle yaşanan çok sayıda ölüme sahne olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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