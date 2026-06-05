article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası'na Futbolcu Gönderen Takımlara Piyango Gibi Ödemeler: Galatasaray ve Fenerbahçe Ne Kazanacak?

etiket Dünya Kupası'na Futbolcu Gönderen Takımlara Piyango Gibi Ödemeler: Galatasaray ve Fenerbahçe Ne Kazanacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 19:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için hayata geçirdiği Kulüp Avantajları Programı, Süper Lig devlerine büyük bir gelir kapısı açtı. Dev turnuvaya çok sayıda oyuncu gönderen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kasasına binlerce dolar girmesi beklenirken, kiralık oyuncuların sözleşme tarihleri bu gelirin seyrini belirleyecek. Peki hangi kulüp ne kadar kazanacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir gelir elde edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir gelir elde edecek.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuvanın ekonomik etkileri Süper Lig kulüplerinin de yüzünü güldürüyor. FIFA’nın milli takımlara oyuncu gönderen kulüpleri desteklemek amacıyla uyguladığı “Kulüp Avantajları Programı” sayesinde Galatasaray ve Fenerbahçe, turnuvadan büyük gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'a günlük 121 bin dolar.

Galatasaray'a günlük 121 bin dolar.

Dünya Kupası milli takım kadrolarında şu anda 11 futbolcusu bulunan Galatasaray’ın kasasına bu süreçte günlük yaklaşık 121 bin dolar girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların turnuvada ilerlemesiyle birlikte kulübün elde edeceği toplam gelir de önemli ölçüde artacak.

Ancak Galatasaray’da kritik bir sözleşme detayı bulunuyor. Kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Noa Lang’ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran’da sona ereceği için, bu tarihten sonraki FIFA ödemeleri oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Napoli’ye aktarılacak.

Fenerbahçe günlük 132 bin dolara ulaşabilir.

Fenerbahçe günlük 132 bin dolara ulaşabilir.

Fenerbahçe cephesinde ise turnuvanın ilerleyen aşamalarında gelirin daha da artma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte, 30 Haziran sonrasında Dünya Kupası’nda mücadele etmeyi sürdüren oyuncu sayısının 12’ye çıkması halinde kulübün günlük FIFA gelirinin yaklaşık 132 bin dolara yükselmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin elde edeceği gelirde kiralık oyuncuların durumu belirleyici olacak. İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic’in milli takımlarıyla turnuvada yollarına devam etmeleri halinde, 1 Temmuz’dan itibaren bu futbolcular için yapılacak FIFA ödemeleri doğrudan Fenerbahçe’ye aktarılacak.

Öte yandan Meksikalı futbolcu Edson Alvarez’in turnuva kadrosundan çıkarılmasının, kulübün toplam gelir tablosunda büyük bir kayba neden olmayacağı belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın