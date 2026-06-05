Dünya Kupası'na Futbolcu Gönderen Takımlara Piyango Gibi Ödemeler: Galatasaray ve Fenerbahçe Ne Kazanacak?
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FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için hayata geçirdiği Kulüp Avantajları Programı, Süper Lig devlerine büyük bir gelir kapısı açtı. Dev turnuvaya çok sayıda oyuncu gönderen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kasasına binlerce dolar girmesi beklenirken, kiralık oyuncuların sözleşme tarihleri bu gelirin seyrini belirleyecek. Peki hangi kulüp ne kadar kazanacak?
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Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir gelir elde edecek.
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Galatasaray'a günlük 121 bin dolar.
Fenerbahçe günlük 132 bin dolara ulaşabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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