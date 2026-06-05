Dünya Kupası'na Futbolcu Gönderen Takımlara Piyango Gibi Ödemeler: Galatasaray ve Fenerbahçe Ne Kazanacak?

Dünya Kupası milli takım kadrolarında şu anda 11 futbolcusu bulunan Galatasaray’ın kasasına bu süreçte günlük yaklaşık 121 bin dolar girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların turnuvada ilerlemesiyle birlikte kulübün elde edeceği toplam gelir de önemli ölçüde artacak.

Ancak Galatasaray’da kritik bir sözleşme detayı bulunuyor. Kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Noa Lang’ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran’da sona ereceği için, bu tarihten sonraki FIFA ödemeleri oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Napoli’ye aktarılacak.