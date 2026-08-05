Ağustos Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Ağustos Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Yaz mevsiminin o sıcacık ve enerji dolu son demlerine, yani Ağustos ayına giriş yaptık! Okulların açılmasına az bir zaman kalmışken çocukların tatil coşkusunu zirvede bırakmak ve İstanbul’un tadını doyasıya çıkarmak için yepyeni bir rehberle karşınızdayız.

Bu ay listemizde, kapalı alanda kalmak istemeyenler için devasa aquaparklar, sanatla iç içe rengarenk atölyeler, sahnelerin tozunu attıran müzikaller ve sinema salonlarını şenlendiren yepyeni filmler var. Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla nereye gidilir? Ağustos 2026'da hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Ağustos ayında hangi tiyatro oyunlarına ve müzikallere gidilmeli? İstanbul'da çocukların serinleyerek eğlenebileceği havuz ve su parkları nerede?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.