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Ağustos Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Ağustos Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Ağustos Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Ağustos Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 00:54
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Yaz mevsiminin o sıcacık ve enerji dolu son demlerine, yani Ağustos ayına giriş yaptık! Okulların açılmasına az bir zaman kalmışken çocukların tatil coşkusunu zirvede bırakmak ve İstanbul’un tadını doyasıya çıkarmak için yepyeni bir rehberle karşınızdayız.

Bu ay listemizde, kapalı alanda kalmak istemeyenler için devasa aquaparklar, sanatla iç içe rengarenk atölyeler, sahnelerin tozunu attıran müzikaller ve sinema salonlarını şenlendiren yepyeni filmler var. Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla nereye gidilir? Ağustos 2026'da hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Ağustos ayında hangi tiyatro oyunlarına ve müzikallere gidilmeli? İstanbul'da çocukların serinleyerek eğlenebileceği havuz ve su parkları nerede?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.

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Ağustos Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ağustos Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbullular, çocuklarının yaz tatilinde de sanattan uzak kalmaması ve sosyalleşmesi için uygun etkinlikler arıyor. Biz de Ağustos ayında İstanbul'da izlenebilecek çocuk oyunlarını sizin için derledik.

Ağustos Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 15 Ağustos Cumartesi – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne (Ayrıca 26 Ağustos'ta da aynı sahnede.)

  • 15 Ağustos Cumartesi – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Kartal Sanat Tiyatrosu (Ayrıca 16 Ağustos'ta Sahne Hane Üsküdar'da.)

  • 15 Ağustos Cumartesi – Star Paws Çocuk Oyunu – Kartal Sanat Tiyatrosu (Ayrıca 16 Ağustos'ta Sahne Hane Üsküdar'da.)

  • 15 Ağustos Cumartesi – Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor – Palladium AVM (Ayrıca 29 Ağustos'ta Hilltown Seyirlik Sahne'de ve 30 Ağustos'ta Torium Sahne'de.)

  • 16 Ağustos Pazar 15.00 – Alis Harikalar Diyarında – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 30 Ağustos Pazar 14.00 ve 16.00 – Pinokyo Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

Ağustos Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 8 Ağustos Cumartesi 17.00 – Külkedisi Harikalar Diyarında – Belgrad Country

  • 8 Ağustos Cumartesi – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – DasDas İstinyePark (Ayrıca 30 Ağustos'ta Trump Sahne'de.)

  • 9 Ağustos Pazar 14.00 ve 16.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – DasDas İstinyePark

  • 9 Ağustos Pazar 17.00 – Çizmeli Kedi – Belgrad Country

  • 22 Ağustos Cumartesi 14.00 ve 16.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – DasDas İstinyePark

  • 29 Ağustos Cumartesi 16.00 – Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – DasDas İstinyePark

  • 30 Ağustos Pazar 16.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

Ağustos Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Ağustos Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
  • Keloğlan ve Hayvan Dostları 

Konusu: Masallarımızın zeki ve kel kahramanı bu kez ormandaki hayvan dostlarıyla doğayı korumak için büyük ve eğlenceli bir serüvene atılıyor.

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Paw Patrol: Dino Filmi 

Konusu: Sevimli köpek yavruları kurtarma operasyonlarını bu kez dev dinozorların dünyasına taşıyor ve macera hız kesmeden devam ediyor. 

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Konusu: Hız, aksiyon ve takım ruhunu anlatan bu eğlenceli animasyonda, sevimli araçlar zorlu hava şartlarına karşı omuz omuza mücadele veriyor. 

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Cesur Denizciler: Okyanus Macerası 

Konusu: Okyanusun derinliklerinde dostluğu ve cesareti keşfedeceğiniz, çocuklara deniz sevgisini aşılayan harika bir görsel şölen. 

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Evcil Kahramanlar 

Konusu: Evde uslu uslu oturduğunu sandığınız can dostlarımızın aslında dünyayı kurtaran gizli kahramanlar olduğunu kanıtlayan bol kahkahalı bir serüven. 

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

  • Tad'ın Sihirli Lambası 

Konusu: Amatör ve sakar kaşif Tad, sihirli bir lambanın peşinde dünyanın bir ucundan diğerine komik ve gizemli bir serüvene çıkıyor. 

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Coyote Acme'ye Karşı 

Konusu: Yılların şanssız çakalı Coyote, bitmek bilmeyen ve sürekli arızalanan Acme ürünleri yüzünden şirkete açtığı davayla hepimizi kahkahaya boğacak. 

Vizyon Tarihi: 28 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Konusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu çocuklara aşılamak ve tarihi onlara destansı bir görsel dille anlatmak için harika bir sinema fırsatı. 

Vizyon Tarihi: 28 Ağustos 2026 

Yaş Aralığı: 10+ Yaş

Ağustos Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler ve Müzikaller Var?

Ağustos ayında sahneler sadece tiyatro oyunlarına değil, şarkılarla ve danslarla dolu coşkulu müzikallere de ev sahipliği yapıyor.

Ağustos Ayı Çocuk Müzikalleri Takvimi

  • 8 Ağustos Cumartesi – Şirinler Kayıp Reçete – Torium Sahne (Avrupa) – (9 Ağustos'ta Hilltown Seyirlik Sahne'de)

  • 8 Ağustos Cumartesi 11.00 / 13.00 / 15.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu)

  • 8 Ağustos Cumartesi – Maşa İle Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Torium Sahne (Avrupa) – (9 Ağustos'ta Hilltown Seyirlik Sahne'de)

  • 8 Ağustos Cumartesi – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Trump Sahne (Avrupa) – (14 Ağustos'ta Hilltown Seyirlik Sahne'de)

  • 8 Ağustos Cumartesi – Pinkfong Baby Shark Live Show – Torium Sahne (Avrupa) – (9 Ağustos'ta Hilltown Seyirlik Sahne'de)

  • 15 Ağustos Çarşamba – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Trump Sahne (Avrupa) – (16 Ağustos'ta Hilltown Seyirlik Sahne'de)

  • 15 Ağustos Cumartesi – Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Palladium AVM (Anadolu) – (16 ve 28 Ağustos'ta Sahne Hane Üsküdar'da, 29 Ağustos'ta ise Kartal Sanat Tiyatrosu'nda)

  • 15 ve 16 Ağustos Cumartesi – Dino's Okul Yolunda – Palladium AVM (Anadolu) – (30 Ağustos'ta Torium Sahne'de)

  • 19 Ağustos Çarşamba – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu) – (23 Ağustos'ta aynı sahnede)

Ağustos Ayında İstanbul'da Sirk, Pandomim ve Aquapark Eğlencesi Var mı?

Ağustos Ayında İstanbul'da Sirk, Pandomim ve Aquapark Eğlencesi Var mı?

Ağustos ayında çocukların suya doyması için hem devasa su parkları hem de su altı dünyasını inceleyebileceği alanlar sizi bekliyor.

  • Aquapark Eğlenceleri: Su kaydıraklarının tadını çıkarmak isteyenler için Eser Diamond Aquapark (Silivri) ve Kumburgaz Respiro Park Aquapark, 5 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında kapılarını açık tutuyor.

  • Havuz Keyfi: Daha sakin bir yüzme deneyimi arayan aileler için Selimpaşa Premier Vista Hotel'de Günübirlik Havuz kullanımı yine 5 Ağustos itibarıyla tercih edilebilir.

  • Su Altı Dostları ve Doğal Yaşam: Yüzmek yerine deniz canlılarını yakından görmek isteyenler için İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (4 Ağustos'tan itibaren) ile Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (5 Ağustos'tan itibaren) harika birer alternatif. 

  • Ayrıca doğa ile iç içe olmak için Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edebilir ya da Emaar SkyView ve SkyWalk ile şehre bulutların üstünden bakabilirsiniz.

Bir Sonraki Durağımız ise Sirk! 

Geleneksel sirk eğlencesini geleceğin teknolojisiyle buluşturan ve hayvanların kullanılmadığı yenilikçi bir görsel şölen sunan 3D Hologram Sirki, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

  • 29 Ağustos Cumartesi 13.00 ve 15.00 – 3D Hologram Sirki – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

(Not: Etkinliğin ayrıca Ekim ayında Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde de gösterimi bulunuyor.)

Ağustos Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Ağustos Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların el becerilerini geliştirebileceği, ritim duygusunu yakalayacağı ve kendi hikayelerini yazacağı birbirinden verimli atölyeler bu ay oldukça çeşitli.

AKM Çocuk Sanat Merkezi Etkinlikleri (Avrupa Yakası):

  • Squishy Yapımı Atölyesi (5-8 Yaş): 5, 8, 19, 20, 27 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan bu 45 dakikalık atölyede çocuklar kendi stres oyuncaklarını tasarlıyor.

  • Heykel Yapımı Atölyesi (4-7 Yaş): 5, 6, 9, 13 ve 22 Ağustos'ta düzenlenecek olan etkinlikte minikler kil ve geri dönüşüm malzemeleriyle üç boyutlu tasarım yeteneklerini geliştiriyor.

  • Ses Bahçesi: Piyanoyla Çok Sesli Yolculuk (8-11 Yaş): 6, 8, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 26 ve 29 Ağustos'ta düzenlenecek bu atölye ile müzik kulağı gelişimi hedefleniyor.

  • Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (7-11 Yaş): 7, 15, 22, 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde çocukların hayal güçlerini canlandırıp kendi kuklalarını tasarlayacakları interaktif bir etkinlik.

  • Bale ve Dans: 4-6 yaş grubu için 7, 12, 16, 23, 26, 28 ve 30 Ağustos'ta Minik Kuğular Bale Atölyesi düzenleniyor. 13 ve 20 Ağustos'ta ise 7-11 yaş ve 4-6 yaş gruplarına özel Brezilya Ritimleri: Samba Dans Atölyesi düzenleniyor.

Anadolu Yakası'nda Çocuklar İçin Atölyeler: 

  • Masal Çemberi / Etkileşimli Masal, Drama ve Duyusal Keşif (Anadolu Yakası & Online): Eğitmen Ceyda Akel eşliğinde gerçekleşecek olan Haf'ın Masalları etkinliği, 5 ve 19 Ağustos'ta yüz yüze Kadıköy Atölye'de, 13 Ağustos'ta ise online olarak düzenlenecek.
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Müzeler Yerine Yeni Rotamız: Yıldız Avı ve Astronomi Geceleri!

Müzeler Yerine Yeni Rotamız: Yıldız Avı ve Astronomi Geceleri!

Geçtiğimiz aylarda kapalı müzeleri gezdik durduk. Ama Ağustos ayı demek, yılın en muhteşem gökyüzü şöleni olan Perseid Meteor Yağmuru demek! Çocuklarınızın uzaya ve bilime olan ilgisini artırmak, şehrin ışıklarından bir nebze de olsa uzaklaşıp hayal kurmalarını sağlamak için bu ayki özel rotalarımız gökyüzüne bakıyor:

  • Kilyos Sahili Gece Gözlemi: Şehrin Avrupa yakasındaki en karanlık noktalarından biri olan Kilyos sahilleri, yanınıza alacağınız katlanabilir sandalyeler ve kalın battaniyeler eşliğinde çocuklarla 'kayan yıldız' saymak için biçilmiş kaftan.

  • Şile - Ağva Orman Kampları: Anadolu Yakası'nda şehirden tamamen uzaklaşıp, geceyi doğanın kalbinde bir çadırda geçirmeye ne dersiniz? Ağustos böceklerinin ninnisi eşliğinde çocuklarla takımyıldızlarını bulmaca gibi çözebilirsiniz. Teleskopu olan aileler için gerçek bir cennet!

  • İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Etkinlikleri: Belirli dönemlerde halka açılan ve çocuklar için özel sunumlar yapan üniversitenin astronomi bölümlerini takip ederek dev teleskoplarla Ay'ın kraterlerini çocuklarınıza gösterebilirsiniz.

Rüzgarı Yakala: İstanbul'un En İyi Uçurtma Tepeleri

Rüzgarı Yakala: İstanbul'un En İyi Uçurtma Tepeleri

Yazın son serin esintilerini değerlendirmek ve çocukların açık alanda özgürce koşturmasını sağlamak için bu ay kaykay parklarından çıkıp tepelere tırmanıyoruz. Gökkuşağı renklerinde uçurtmalarınız hazırsa, işte İstanbul'un en iyi uçurtma alanları:

  • Caddebostan ve Moda Sahili: Anadolu Yakası'nın denizden gelen kesintisiz rüzgarı, uçurtma uçurmak için harikadır. Geniş çim alanlarda çocuklar uçurtmalarının iplerini bırakırken, siz de piknik örtünüzün üzerinde denizi seyredebilirsiniz.

  • Maltepe Orhangazi Şehir Parkı: Devasa boşlukları, ağaçsız geniş meydanları sayesinde uçurtmanızın hiçbir yere takılmadan gökyüzüne yükselmesini sağlayabilirsiniz. Hafta sonu çocukların uçurtma yarışı yaptığı cıvıl cıvıl bir alan.

  • Florya Atatürk Ormanı Çevresi: Avrupa Yakası'nda uçurtma tutkunlarının buluşma noktası. Ormanın ferah havasını içinize çekip, geniş boşluklarda rüzgarın ritmini çocuklarınızla birlikte yakalayabilirsiniz.

  • Çamlıca Tepesi: Şehrin zirvesine çıkıp hem İstanbul'a kuş bakışı bakmak hem de çocukluğunuzun o nostaljik altıgen uçurtmalarını çocuklarınıza öğretmek için eşsiz bir konum.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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