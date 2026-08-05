LGS Tercih Sonuçları Açıklandı: 2026 Yerleştirme Sonuçları Ekranı, Nakil Takvimi ve Tarihleri

13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihi yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı ilk yerleştirmede tercihlerinden birine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullara ayrılan 198 bin 905 kontenjanın büyük bir kısmı doldu ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti. Merkezi yerleştirmede öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine girmeyi başardı.

Yerel Yerleştirme ve İl Dağılımı Nasıl Oldu?

Sınavsız, adrese dayalı (yerel) yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası doğrudan ilk tercihine, yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Tüm öğrencilerin kendi illerindeki bir okula yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu. Başarılı öğrencilerin Türkiye genelindeki dağılımı da dengeliydi; yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ilde toplam 760 farklı liseye yerleşti.