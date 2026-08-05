LGS Tercih Sonuçları Açıklandı: 2026 Yerleştirme Sonuçları Ekranı, Nakil Takvimi ve Tarihleri
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2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Ağustos itibarıyla açıklandı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini gerçekleştiren 1 milyonu aşkın öğrenci için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercih ettikleri okullara yerleşmeye hak kazandı. Peki 2026 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? Nakil süreci ne zaman başlayacak?
İşte LGS tercihleri sorgulama ekranı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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