article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
LGS
LGS Tercih Sonuçları Açıklandı: 2026 Yerleştirme Sonuçları Ekranı, Nakil Takvimi ve Tarihleri

LGS Tercih Sonuçları Açıklandı: 2026 Yerleştirme Sonuçları Ekranı, Nakil Takvimi ve Tarihleri

MEB LGS Lise
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 10:27 Son Güncelleme: 05.08.2026 - 10:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Ağustos itibarıyla açıklandı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini gerçekleştiren 1 milyonu aşkın öğrenci için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercih ettikleri okullara yerleşmeye hak kazandı. Peki 2026 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? Nakil süreci ne zaman başlayacak?

İşte LGS tercihleri sorgulama ekranı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk Yerleştirmede Rekor Doluluk: İstatistikler

İlk Yerleştirmede Rekor Doluluk: İstatistikler

13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihi yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı ilk yerleştirmede tercihlerinden birine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullara ayrılan 198 bin 905 kontenjanın büyük bir kısmı doldu ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti. Merkezi yerleştirmede öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine girmeyi başardı.

Yerel Yerleştirme ve İl Dağılımı Nasıl Oldu?

Sınavsız, adrese dayalı (yerel) yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası doğrudan ilk tercihine, yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Tüm öğrencilerin kendi illerindeki bir okula yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu. Başarılı öğrencilerin Türkiye genelindeki dağılımı da dengeliydi; yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ilde toplam 760 farklı liseye yerleşti.

LGS Yerleştirme Sonuçları Nereden Öğrenilir?

LGS Yerleştirme Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Öğrenciler ve veliler, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Sonuçlarınızı sorgulamak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

2026 LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları, okul numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak yerleştikleri liseyi anında öğrenebilirler.

LGS Nakil Süreci Ne Zaman Başlıyor?

LGS Nakil Süreci Ne Zaman Başlıyor?

İlk yerleştirmede açıkta kalan veya yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Takvim şu şekilde işleyecek:

  • 1. Nakil Tercihleri: 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak.

  • 2. Nakil Tercihleri: 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Nakil Başvuruları (Tercihleri) Nasıl Yapılır? Kılavuz Detayları

Nakil Başvuruları (Tercihleri) Nasıl Yapılır? Kılavuz Detayları

Her iki nakil döneminde de merkezi sınavla alan okullar, yerel yerleştirmeyle alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3'er okul seçilebilecek.

  • Yerleşen Öğrenciler: İlk yerleştirmede herhangi bir okula giren öğrencilerin, nakil döneminde kendi kayıt alanından veya farklı okul türünden tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

  • Yerleşemeyen Öğrenciler: Açıkta kalan adaylar, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu mutlaka kendi 'kayıt alanından' seçmek zorunda. Bu öğrenciler en fazla 3 okul yazabilecek ve aynı okul türünden (Anadolu, Meslek vb.) en fazla 2 okulu seçebilecekler.

Boş Kontenjanlara Yerleştirme ve Yatılılık Başvuruları

Boş Kontenjanlara Yerleştirme ve Yatılılık Başvuruları

Nakil dönemlerinin sonunda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek ve boş kontenjanlara yerleştirme başvuruları alınacak.

Pansiyonlu (yatılı) okullarda okumak isteyen öğrenciler için başvurular ise 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 

Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de duyurulacak ve 2026 LGS kayıt süreci tamamlanmış olacak. Tüm sonuçlara yine sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?

Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 çalışma takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.

Okul öncesi (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 'uyum haftası' ise bir hafta erken, yani 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın