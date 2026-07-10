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LGS 2026 Sonuçları Açıklandı: Sonuçlara Nereden Bakılır? İşte LGS 2026 Sonuç Sorgulama Ekranı

LGS 2026 Sonuçları Açıklandı: Sonuçlara Nereden Bakılır? İşte LGS 2026 Sonuç Sorgulama Ekranı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 10:34
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Milyonlarca öğrenci ve veli, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2026'da erişime açılan sonuçlar ile birlikte 'Sonuç sorgulama ekranı nerede?', 'LGS sonuçları nereden görüntülenir?' soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 

Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilecek? Tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

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LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 Merkezi Sınav Takvimine göre LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklandı.

LGS Sonuçları Saat Kaçta Açıklandı? 

LGS sonuçları bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi saat 10.00'da açıklandı. Sonuçlar, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı! 

LGS Sonuçları Nereden Öğrenilir?

LGS Sonuçları Nereden Öğrenilir?

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sistemi üzerinden açıklanacak. Yani, öğrenciler Meb.gov.tr sonuç ekranı ve EBA üzerinden LGS 2026 puanlarını görebilecek. 

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler, MEB üzerinden T.C. Kimlik Numarası, okul numarası ve doğum tarihi ile sonuç görüntüleyebilecek. MEB sonuç ekranı üzerinden ise EBA şifresi ile de sonuçlara erişebilecekler. 

LGS Sonuç Belgesi Postayla Gönderilecek mi?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sınav sonuç belgelerini posta yoluyla göndermeyecek.

Tüm sonuçlar yalnızca dijital ortamda görüntülenebilecek.

LGS Sonuç Sorgulama Ekranı

LGS Sonuç Sorgulama Ekranı

LGS sonuç sorgulama işlemi oldukça kısa sürede tamamlanabiliyor. İzlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

  • MEB'in resmi sonuç sayfasına giriş yapın.

  • '2026 LGS Sonuçları' ekranını açın.

  • T.C. Kimlik Numaranızı girin.

  • Okul numaranızı girin.

  • Doğum tarihinizi yazın.

  • Güvenlik doğrulamasını tamamlayın.

  • 'Tamam' butonuna tıklayın.

Ardından sınav puanı, il geneli yüzdelik dilimi ve Türkiye geneli yüzdelik dilimi ekranda görüntülenecek. 

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav bilgilendirme sistemi üzerinden EBA şifresi ile giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

MEBSONUC.MEB.GOV.TR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2026 LGS takvimine göre lise tercih işlemlerinin 13 Temmuz 2026 tarihinde başlaması ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tercihler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanacak?

LGS tercih kılavuzunun ve liselerin kontenjan bilgilerinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

Tercih sürecine başlamadan önce adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Yerel Yerleştirme Tercihi Zorunlu mu?

Evet. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseleri tercih edecek adayların da öncelikle yerel yerleştirme ekranındaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

LGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yerleştirme takvimine göre öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini gösteren sonuçların 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar yine Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

LGS Nakil Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. MEB takvimine göre birinci ve ikinci nakil başvuruları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. 

Boş kontenjanlara göre öğrenciler yeniden tercih yapabilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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