LGS 2026 Sonuçları Açıklandı: Sonuçlara Nereden Bakılır? İşte LGS 2026 Sonuç Sorgulama Ekranı

2026 LGS takvimine göre lise tercih işlemlerinin 13 Temmuz 2026 tarihinde başlaması ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tercihler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanacak?

LGS tercih kılavuzunun ve liselerin kontenjan bilgilerinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

Tercih sürecine başlamadan önce adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Yerel Yerleştirme Tercihi Zorunlu mu?

Evet. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseleri tercih edecek adayların da öncelikle yerel yerleştirme ekranındaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

LGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yerleştirme takvimine göre öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini gösteren sonuçların 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar yine Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

LGS Nakil Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. MEB takvimine göre birinci ve ikinci nakil başvuruları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Boş kontenjanlara göre öğrenciler yeniden tercih yapabilecek.