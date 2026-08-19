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90'ların En İyi Death Metal Albümünü Seçiyoruz!

etiket 90'ların En İyi Death Metal Albümünü Seçiyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 23:01
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90'lar, death metalin sınırlarının yeniden çizildiği yıllardı. Türün en kült albümleri bu dönemde yayınlandı, bugün hala death metale ilham veren sayısız klasik ortaya çıktı. Peki sence bu efsaneler arasında zirvede yer almayı hak eden death metal albümü hangisi?

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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