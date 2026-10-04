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Bu Kelimelerin Hangi Dilden Geldiğini Tahmin Edebilecek misin?

Bu Kelimelerin Hangi Dilden Geldiğini Tahmin Edebilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
04.10.2026 - 09:01
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Türkçede her gün kullandığımız bazı kelimelerin aslında bambaşka dillerden geldiğini biliyor muydun? Kimi Arapçadan, kimi Farsçadan, kimi Fransızcadan, kimi İtalyancadan dilimize geçmiş durumda. Hatta bazı kelimelerin kökenini tahmin etmek düşündüğünden çok daha zor! Şimdi sana Türkçede kullanılan 10 kelime vereceğiz. Sen de bu kelimelerin hangi dilden geldiğini tahmin etmeye çalış. Bakalım kelimelerin izini sürebilecek misin?

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1. "Pencere" kelimesinin kökeni hangi dildir?

2. "Kanepe" kelimesinin kökeni hangi dildir?

2. "Kanepe" kelimesinin kökeni hangi dildir?

3. "Merdiven" kelimesinin kökeni hangi dildir?

3. "Merdiven" kelimesinin kökeni hangi dildir?

4. "Şemsiye" kelimesinin kökeni hangi dildir?

4. "Şemsiye" kelimesinin kökeni hangi dildir?

5. "Mutfak" kelimesinin kökeni hangi dildir?

5. "Mutfak" kelimesinin kökeni hangi dildir?
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6. "Gazete" kelimesi Türkçeye hangi dilden geçmiştir?

6. "Gazete" kelimesi Türkçeye hangi dilden geçmiştir?

7. "Köşk" kelimesinin kökeni hangi dildir?

7. "Köşk" kelimesinin kökeni hangi dildir?

8. "Bavul" kelimesinin kökeni hangi dildir?

8. "Bavul" kelimesinin kökeni hangi dildir?

9. "Dükkan" kelimesi Türkçeye hangi dilden geçmiştir?

9. "Dükkan" kelimesi Türkçeye hangi dilden geçmiştir?

10. "Şoför" kelimesinin kökeni hangi dildir?

10. "Şoför" kelimesinin kökeni hangi dildir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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