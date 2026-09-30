Kişilik Testi: Seni Diğer İnsanlardan Ayıran Gizli Özelliğin Ne?
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Herkesin kendine özgü bir tarafı vardır. Bazı insanlar girdikleri ortamın havasını hemen değiştirir, bazıları kimsenin fark etmediği detayları görür, bazıları ise en zor anlarda bile sakin kalmayı başarır. Peki seni diğer insanlardan ayıran ve belki de senin bile tam olarak fark etmediğin özellik ne?
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1. Yeni girdiğin bir ortamda ilk olarak neye dikkat edersin?
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2. Bir arkadaşın sana önemli bir sorununu anlattığında ne yaparsın?
3. İnsanların senin hakkında en sık söylediği şey hangisine daha yakın?
4. Bir planın son anda iptal edildi. Tepkin ne olur?
5. Bir konuda karar vermen gerektiğinde hangisine daha çok güvenirsin?
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6. Bir insanla yeni tanıştığında onu anlamanın en iyi yolu sence nedir?
7. Bir arkadaş grubunda genellikle nasıl bir rol üstlenirsin?
8. Kendini en çok hangi durumda güçlü hissedersin?
9. Bir tartışma sırasında senin için en önemli şey nedir?
10. Bir insanın samimi olup olmadığını nasıl anlarsın?
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