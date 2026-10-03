Ezel de Aşk-ı Memnu da Geride Kaldı: En Çok Özlenen 2000'ler Dizisi Belli Oldu
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Avrupa Yakası 2 bin 382 oyla açık ara zirvede.
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Ezel ikinci sırada, Ekmek Teknesi ile Aşk-ı Memnu arasında yalnızca 3 oy fark var.
Medcezir beşinci, Arap dünyasını sallayan Gümüş ise son sırada.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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