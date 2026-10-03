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Ezel de Aşk-ı Memnu da Geride Kaldı: En Çok Özlenen 2000'ler Dizisi Belli Oldu

Ezel de Aşk-ı Memnu da Geride Kaldı: En Çok Özlenen 2000'ler Dizisi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 18:33
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Onedio'nun 30 Eylül'de başlattığı 'Hangi 2000'ler dizisi geri dönsün?' anketinde okurlar nostaljinin peşine düştü. 3 Ekim itibarıyla 5 bin 728 kişinin oy kullandığı ankette tek bir dizi rakiplerine adeta fark attı. Ezel, Aşk-ı Memnu ve Ekmek Teknesi gibi efsane yapımlar ise zirveye yaklaşamadı.

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Avrupa Yakası 2 bin 382 oyla açık ara zirvede.

Avrupa Yakası 2 bin 382 oyla açık ara zirvede.

Ankette katılımcıların yüzde 41,6'sı tercihini Avrupa Yakası'ndan yana kullandı. Yani her 10 okurdan 4'ü, ekranlara yeniden dönmesini en çok istediği dizi olarak Gülse Birsel imzalı komediyi seçti. İkinci sıradaki diziyle arasındaki fark ise 3 kattan fazla.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan dizi, Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan Engin Günaydın başta olmak üzere geniş kadrosuyla bir döneme damga vurmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen sahneleri sosyal medyada hâlâ elden ele dolaşıyor, replikleri günlük dilde kullanılmaya devam ediyor.

Engin Günaydın ve Gülse Birsel ikilisi bugün de 'Aile Arasında' serisiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Serinin devam filmi '2 Aile Arasında'nın çekimleri ağustos ayında tamamlandı.

Ezel ikinci sırada, Ekmek Teknesi ile Aşk-ı Memnu arasında yalnızca 3 oy fark var.

Ezel ikinci sırada, Ekmek Teknesi ile Aşk-ı Memnu arasında yalnızca 3 oy fark var.

Listenin ikinci sırasında 716 oy ve yüzde 12,5'lik payla Ezel yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan intikam dizisi, Ramiz Dayı ve Eyşan gibi karakterleriyle hâlâ en çok konuşulan yapımlar arasında.

Üçüncülük için ise nefes kesen bir yarış yaşandı. Ekmek Teknesi 534 oyla üçüncü sıraya yerleşirken, Aşk-ı Memnu yalnızca 3 oy farkla 531 oyda kaldı.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında ekranlarda kalmış ve final bölümüyle rekor izlenme oranlarına ulaşmıştı.

Medcezir beşinci, Arap dünyasını sallayan Gümüş ise son sırada.

Medcezir beşinci, Arap dünyasını sallayan Gümüş ise son sırada.

Beşinci sırada 484 oyla Medcezir var. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizi aslında 2013-2015 yılları arasında yayınlansa da okurlar onu da 2000'ler nostaljisine dahil etti.

Türk-Yunan aşkını konu alan Yabancı Damat 434 oy alırken Kavak Yelleri 268, fantastik dizi Selena 199, Bir İstanbul Masalı ise 130 oyda kaldı.

Listenin son sırasında ise yalnızca 50 oyla Gümüş yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in başrollerini paylaştığı dizi, 'Noor' adıyla yayınlandığı Orta Doğu'da fenomen haline gelmiş, Türk dizilerinin yurt dışına açılmasında kilit rol oynamıştı. Ancak Onedio okurlarının gönlünde ilk sıralara yerleşmeyi başaramadı.

"Hangi 2000'ler dizisi geri dönsün?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Hangi 2000'ler dizisi geri dönsün?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Avrupa Yakası / 2.382 oy

2. Ezel / 716 oy

3. Ekmek Teknesi / 534 oy

4. Aşk-ı Memnu / 531 oy

5. Medcezir / 484 oy

6. Yabancı Damat / 434 oy

7. Kavak Yelleri / 268 oy

8. Selena / 199 oy

9. Bir İstanbul Masalı / 130 oy

10. Gümüş / 50 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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