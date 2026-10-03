Ezel de Aşk-ı Memnu da Geride Kaldı: En Çok Özlenen 2000'ler Dizisi Belli Oldu

Ankette katılımcıların yüzde 41,6'sı tercihini Avrupa Yakası'ndan yana kullandı. Yani her 10 okurdan 4'ü, ekranlara yeniden dönmesini en çok istediği dizi olarak Gülse Birsel imzalı komediyi seçti. İkinci sıradaki diziyle arasındaki fark ise 3 kattan fazla.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan dizi, Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan Engin Günaydın başta olmak üzere geniş kadrosuyla bir döneme damga vurmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen sahneleri sosyal medyada hâlâ elden ele dolaşıyor, replikleri günlük dilde kullanılmaya devam ediyor.

Engin Günaydın ve Gülse Birsel ikilisi bugün de 'Aile Arasında' serisiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Serinin devam filmi '2 Aile Arasında'nın çekimleri ağustos ayında tamamlandı.