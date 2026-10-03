Üniversitelerde Yeni Dönem: YÖK'ten "Gençler İçin Yaşam Becerileri" Dersi Kararı
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Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği yazıyla kampüslerde öğrencileri ve personeli ilgilendiren yeni bir eğitim sürecini başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamındaki çalışmaların ayrıntıları üniversitelere iletildi.
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Müfredata Gençler İçin Yaşam Becerileri dersi ekleniyor.
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Evlilik öncesi eğitim programı öğrencilere ve personele sunulacak.
Kampüslerde aile eğitimi seminerleri düzenlenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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