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Üniversitelerde Yeni Dönem: YÖK'ten "Gençler İçin Yaşam Becerileri" Dersi Kararı

Üniversitelerde Yeni Dönem: YÖK'ten "Gençler İçin Yaşam Becerileri" Dersi Kararı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 19:11
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Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği yazıyla kampüslerde öğrencileri ve personeli ilgilendiren yeni bir eğitim sürecini başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamındaki çalışmaların ayrıntıları üniversitelere iletildi.

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Müfredata Gençler İçin Yaşam Becerileri dersi ekleniyor.

Müfredata Gençler İçin Yaşam Becerileri dersi ekleniyor.

YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde üniversitelere gönderdiği resmi yazıda, Gençler İçin Yaşam Becerileri temasıyla seçmeli veya zorunlu bir dersin müfredata eklenmesini öngördü. Dersin hedefleri arasında iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama yetkinliklerinin geliştirilmesi yer alıyor. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Evlilik öncesi eğitim programı öğrencilere ve personele sunulacak.

Evlilik öncesi eğitim programı öğrencilere ve personele sunulacak.

Yazıda, evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ile üniversite personeline Evlilik Öncesi Eğitim Programı sunulacağı kaydedildi. Programın kampüslerde yaygınlaştırılması isteniyor.

Kampüslerde aile eğitimi seminerleri düzenlenecek.

Kampüslerde aile eğitimi seminerleri düzenlenecek.

Kampüslerde eğitim ve iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat alanlarında 28 modülden oluşan seminer ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında anne babalara yönelik 9-12 hafta süren ve en fazla 30 kişilik kapalı grup eğitimleri, öğrencilere yönelik ise açık grup eğitimleri yapılması planlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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