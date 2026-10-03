Üniversitelerde Yeni Dönem: YÖK'ten "Gençler İçin Yaşam Becerileri" Dersi Kararı

YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde üniversitelere gönderdiği resmi yazıda, Gençler İçin Yaşam Becerileri temasıyla seçmeli veya zorunlu bir dersin müfredata eklenmesini öngördü. Dersin hedefleri arasında iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama yetkinliklerinin geliştirilmesi yer alıyor. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.