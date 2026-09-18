Tüm Üniversitelere Yazı Gönderildi: İlk Derste Bu Konu İşlenecek!

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla ülke çapındaki tüm üniversitelere resmi bir yazı gönderildi. Yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçildiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefinin bu açıdan taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı.

Yazıda yer alan talimata göre üniversiteler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve dönemin ilk dersinde “Terörsüz Türkiye” konusunu gündeme taşıyacak. Böylece milyonlarca öğrenci, akademik takvimin ilk haftasında bu başlıkla tanışacak.