Tüm Üniversitelere Yazı Gönderildi: İlk Derste Bu Konu İşlenecek!
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılına damga vuracak bir karara imza attı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, yeni döneme “Terörsüz Türkiye” konusuyla başlanması istendi. Kararın gerekçesinde, ülkenin huzur, birlik ve toplumsal bütünleşme sürecine üniversitelerin bilimsel birikimiyle katkı sunması gerektiği vurgulandı.
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YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. İlk derste işlenecek konu açıklandı.
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Konu, sosyal, hukuki ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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