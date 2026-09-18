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Tüm Üniversitelere Yazı Gönderildi: İlk Derste Bu Konu İşlenecek!

Tüm Üniversitelere Yazı Gönderildi: İlk Derste Bu Konu İşlenecek!

YÖK üniversite
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 18:12
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılına damga vuracak bir karara imza attı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, yeni döneme “Terörsüz Türkiye” konusuyla başlanması istendi. Kararın gerekçesinde, ülkenin huzur, birlik ve toplumsal bütünleşme sürecine üniversitelerin bilimsel birikimiyle katkı sunması gerektiği vurgulandı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. İlk derste işlenecek konu açıklandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. İlk derste işlenecek konu açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla ülke çapındaki tüm üniversitelere resmi bir yazı gönderildi. Yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçildiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefinin bu açıdan taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı.

Yazıda yer alan talimata göre üniversiteler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve dönemin ilk dersinde “Terörsüz Türkiye” konusunu gündeme taşıyacak. Böylece milyonlarca öğrenci, akademik takvimin ilk haftasında bu başlıkla tanışacak.

Konu, sosyal, hukuki ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak.

Konu, sosyal, hukuki ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak.

YÖK'ün yazısında, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmasının önemine de işaret edildi. Bu doğrultuda “Terörsüz Türkiye” hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması istendi.

Üniversitelerden bu kapsamda akademik çalışmalar yürütmeleri, konuyla ilgili panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri de talep edildi. Böylece konunun sınıf ortamının dışına taşınarak akademik bir tartışma zeminine oturtulması hedefleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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