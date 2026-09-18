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Güneşin Doğduğu Yer İlk Bölümüyle Dikkat Çekti! 17 Saatte 1 Milyon İzlenmeye Ulaştı

Güneşin Doğduğu Yer İlk Bölümüyle Dikkat Çekti! 17 Saatte 1 Milyon İzlenmeye Ulaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 18:18
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Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle hem televizyon reytinglerinde hem de YouTube'da dikkat çeken sonuçlar elde etti. ATV'nin yeni dizisi TOTAL'de 4,66 reytingle üçüncü olurken ilk bölümünün YouTube yayını, paylaşılan bilgiye göre 17 saatte 1 milyon izlenmeye ulaştı.

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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerinde izleyici karşısına çıktı.

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerinde izleyici karşısına çıktı.

Güneşin Doğduğu Yer'in ekran yolculuğuna nasıl başladığı merak edilirken hem televizyon reytingleri hem de YouTube izlenmeleriyle ilgili ilk sonuçlar paylaşıldı. Güneşin Doğduğu Yer, açılış bölümüyle TOTAL kategorisinde 4,66 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı. Dizi, AB kategorisinde 3,91, ABC1 kategorisinde ise 4,25 reytingle ikinci oldu. Böylece ilk bölümüyle üç izleyici grubunda da ilk üçe girmeyi başardı.

Güneşin Doğduğu Yer, reytinglerin ardından YouTube izlenmelerinde de arşa çıktı.

Güneşin Doğduğu Yer, reytinglerin ardından YouTube izlenmelerinde de arşa çıktı.

Televizyon sonuçlarının ardından gözler dizinin dijital platformdaki izlenmelerine çevrildi. Paylaşılan bilgiye göre Güneşin Doğduğu Yer'in ilk bölümü, YouTube'da 17 saat içinde 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nu bir araya getiren yapımın ilk bölümü, televizyon ekranındaki sonuçlarının yanı sıra YouTube'da ulaştığı izlenme sayısıyla da dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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