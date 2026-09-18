Güneşin Doğduğu Yer İlk Bölümüyle Dikkat Çekti! 17 Saatte 1 Milyon İzlenmeye Ulaştı
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Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle hem televizyon reytinglerinde hem de YouTube'da dikkat çeken sonuçlar elde etti. ATV'nin yeni dizisi TOTAL'de 4,66 reytingle üçüncü olurken ilk bölümünün YouTube yayını, paylaşılan bilgiye göre 17 saatte 1 milyon izlenmeye ulaştı.
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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerinde izleyici karşısına çıktı.
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Güneşin Doğduğu Yer, reytinglerin ardından YouTube izlenmelerinde de arşa çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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