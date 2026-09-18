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Çikolatanı Seç, En Kötü Kişilik Özelliğini Söyleyelim!

Çikolatanı Seç, En Kötü Kişilik Özelliğini Söyleyelim!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
18.09.2026 - 19:01
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Hepimizin kendimize yakıştırmadığı ama zaman zaman ortaya çıkan bir kişilik özelliği var. Kimi zaman fazla kontrolcü, kimi zaman gereğinden fazla alıngan, kimi zaman da kendi bildiğini okumaya meyilli olabiliyoruz. Peki senin en baskın 'kötü huyun' hangisi?

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Çikolatanı seç!

Fazla Kontrolcüsün

Senin en zorlayıcı kişilik özelliğin kontrolü elinde tutma isteğin olabilir. Bir şeyin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair kafanda belirgin bir plan olduğunda, işlerin o plana göre gitmesini istiyorsun. Belirsizlikle karşılaştığında ise rahatlamak yerine daha fazla düşünmeye başlayabiliyorsun. Özellikle hayatında önem verdiğin insanlar söz konusu olduğunda onların kararlarına fazla karışma eğilimin zaman zaman ortaya çıkabilir. Kontrolcü olman her zaman kötü niyetli olduğun anlamına gelmiyor. Çoğu zaman bunu düzeni korumak, hata yapmamak veya kendini güvende hissetmek için yapıyor olabilirsin. Fakat çevrendeki insanlar senin iyi niyetini her zaman bu şekilde algılamayabilir. Onlara ne yapmaları gerektiğini söylemen veya her ayrıntıyı yönetmeye çalışman, zaman zaman baskı altında hissetmelerine neden olabilir.

Fazla Alıngansın

Senin en zorlayıcı özelliğin olayları ve söylenenleri biraz fazla kişisel algılaman olabilir. Birinin sıradan bir cümlesi üzerinde uzun süre düşünebilir, 'Acaba bunu bana mı söyledi?' diye kendi kendine sorabilirsin. Özellikle değer verdiğin insanların davranışları değiştiğinde bunu hemen fark eder ve altında bir anlam aramaya başlayabilirsin. Senin için kullanılan bir kelime veya küçük bir davranış, başkaları için önemsiz olabilirken sende daha büyük bir etki yaratabilir. Bu nedenle zaman zaman aslında kötü bir niyeti olmayan insanlara karşı bile mesafe koyabilirsin. Üstelik çoğu zaman bunu açıkça söylemek yerine içine atmayı tercih edebilirsin.

Fazla Gururlusun

Senin en zorlayıcı özelliğin gururun olabilir. Kırıldığında ilk adımı atmak, özür dilemek veya özlediğin birine bunu söylemek sana oldukça zor gelebilir. İçinden bir şey yapmak geçse bile 'Neden ilk ben yapayım?' düşüncesi seni durdurabilir. Dışarıdan bakıldığında oldukça güçlü ve kendinden emin biri gibi görünebilirsin. Fakat bazen bu güçlü görüntünün altında incinmekten kaçınan bir tarafın bulunuyor. Birinin seni gerçekten önemsediğini bilsen bile, bunu doğrudan sormak yerine onun kendiliğinden göstermesini bekleyebilirsin.

Fazla İnatçısın

Fazla İnatçısın

Sen bir şeyi kafana koyduğunda seni fikrinden döndürmek kolay olmayabilir. Bir konuda haklı olduğuna inanıyorsan karşı tarafın söylediklerini dinlesen bile kendi düşüncenden vazgeçmek istemeyebilirsin. Hatta bazen tartışmanın konusu bile unutulurken sen hala 'Ama benim dediğim doğruydu' noktasında kalabilirsin. İnatçılığın aslında güçlü bir tarafının da yansıması. Kolay pes etmiyor, başladığın şeyleri tamamlamak istiyor ve insanların seni kolayca yönlendirmesine izin vermiyorsun. Bu özellik hayatında birçok kez işine yarayabilir. Ancak aynı tavır ilişkilerinde ortaya çıktığında işler biraz zorlaşabilir.

Fazla Kıskançsın

Senin en zorlayıcı özelliğin kıskançlığa yatkın olman olabilir. Değer verdiğin insanları kolay kolay paylaşmak istemiyor ve onların ilgisinin başka yerlere kayması konusunda hassas davranıyor olabilirsin. Bazen ortada gerçek bir neden olmadığı halde zihninde farklı ihtimaller kurman da mümkün. Birinin başka biriyle yakınlaşması, mesajına geç cevap vermesi veya senden farklı bir plan yapması bile kafanda soru işaretleri oluşturabilir. Üstelik bazen gerçek ile zihninde oluşturduğun senaryo arasındaki farkı ayırmak zorlaşabilir.

Fazla Bencilsin

Senin en zorlayıcı kişilik özelliğin zaman zaman kendi isteklerini başkalarının önüne koyman olabilir. Bir şeyin senin istediğin şekilde ilerlemesini bekliyor, planların değiştiğinde veya istediğin olmadığında kolayca gerilebiliyor olabilirsin. Bu durum seni kötü kalpli biri yapmaz. Kendi ihtiyaçlarını önemsemek ve kendini düşünmek son derece normal. Problem, bunu sürekli yaptığında başlıyor. Karşındaki kişinin ne istediğini veya ne hissettiğini ikinci plana attığında insanlar zaman zaman seni duyarsız biri olarak algılayabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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