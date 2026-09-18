Çikolatanı Seç, En Kötü Kişilik Özelliğini Söyleyelim!

Senin en zorlayıcı özelliğin olayları ve söylenenleri biraz fazla kişisel algılaman olabilir. Birinin sıradan bir cümlesi üzerinde uzun süre düşünebilir, 'Acaba bunu bana mı söyledi?' diye kendi kendine sorabilirsin. Özellikle değer verdiğin insanların davranışları değiştiğinde bunu hemen fark eder ve altında bir anlam aramaya başlayabilirsin. Senin için kullanılan bir kelime veya küçük bir davranış, başkaları için önemsiz olabilirken sende daha büyük bir etki yaratabilir. Bu nedenle zaman zaman aslında kötü bir niyeti olmayan insanlara karşı bile mesafe koyabilirsin. Üstelik çoğu zaman bunu açıkça söylemek yerine içine atmayı tercih edebilirsin.