Çikolatanı Seç, En Kötü Kişilik Özelliğini Söyleyelim!
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Hepimizin kendimize yakıştırmadığı ama zaman zaman ortaya çıkan bir kişilik özelliği var. Kimi zaman fazla kontrolcü, kimi zaman gereğinden fazla alıngan, kimi zaman da kendi bildiğini okumaya meyilli olabiliyoruz. Peki senin en baskın 'kötü huyun' hangisi?
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Çikolatanı seç!
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Fazla Kontrolcüsün
Fazla Alıngansın
Fazla Gururlusun
Fazla İnatçısın
Fazla Kıskançsın
Fazla Bencilsin
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