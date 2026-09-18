Rusya'da Gıda Devi Nestle'ye El Konuldu: Putin'in Kararnamesi 3 Fransız Şirketini Daha Vurdu
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Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketi Nestle, Rusya'daki operasyonlarının kontrolünü kaybetti. Kremlin'in 18 Eylül 2026'da yürürlüğe giren kararnamesiyle İsviçreli devin yanı sıra Fransız perakende zinciri Auchan, eski adıyla Leroy Merlin bilinen Lemana Pro ve lojistik şirketi FM Logistic'in Rus varlıkları da LEV Management adlı şirkete devredildi. Karar, Batı'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak duyuruldu.
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Nestle'nin Rusya'daki 6 Fabrikasından Biri Olan Perm'deki Tesis, Kahve ve Bebek Maması Üretiyor.
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Auchan'ın Rusya'daki 230 Mağazası ve 30 Bin Çalışanı da Kayyum Yönetimine Geçti.
Kararnameyi İmzalayan Putin'in Ekibinden Gerekçe: 'Ülkemize Karşı Askeri Operasyonlara En Aktif Karışan Ülkeler'
Lemana Pro'ya Dönüşen Leroy Merlin'in 112 Mağazası da Listede: Danone'de Aynı Senaryo Yaşanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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