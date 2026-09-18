Rusya'da Gıda Devi Nestle'ye El Konuldu: Putin'in Kararnamesi 3 Fransız Şirketini Daha Vurdu

Kararnameden en çok konuşulan isim İsviçreli gıda devi Nestle oldu. Şirketin Rusya'da kahve, evcil hayvan maması ve bebek maması üreten 6 fabrikası bulunuyor ve yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam ediyor. Nestle, 2021'de Rusya'dan yaklaşık 2 milyar İsviçre frangı (2,4 milyar dolar) satış elde etmişti; bugün bu pazarın toplam grup satışları içindeki payı savaş öncesindeki yüzde 2'den yüzde 1'in biraz üzerine geriledi.

Şirket yaptığı açıklamada durumu ve seçeneklerini değerlendirdiğini, haklarını korumak ve operasyonların sürekliliğini sağlamak için gerekli adımları atacağını duyurdu. Kararın ardından Nestle hisseleri Zürih borsasında yaklaşık yüzde 2,3 değer kaybetti.