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Rusya'da Gıda Devi Nestle'ye El Konuldu: Putin'in Kararnamesi 3 Fransız Şirketini Daha Vurdu

Rusya'da Gıda Devi Nestle'ye El Konuldu: Putin'in Kararnamesi 3 Fransız Şirketini Daha Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 19:21
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Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketi Nestle, Rusya'daki operasyonlarının kontrolünü kaybetti. Kremlin'in 18 Eylül 2026'da yürürlüğe giren kararnamesiyle İsviçreli devin yanı sıra Fransız perakende zinciri Auchan, eski adıyla Leroy Merlin bilinen Lemana Pro ve lojistik şirketi FM Logistic'in Rus varlıkları da LEV Management adlı şirkete devredildi. Karar, Batı'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak duyuruldu. 

Kaynak: France 24

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Nestle'nin Rusya'daki 6 Fabrikasından Biri Olan Perm'deki Tesis, Kahve ve Bebek Maması Üretiyor.

Nestle'nin Rusya'daki 6 Fabrikasından Biri Olan Perm'deki Tesis, Kahve ve Bebek Maması Üretiyor.

Kararnameden en çok konuşulan isim İsviçreli gıda devi Nestle oldu. Şirketin Rusya'da kahve, evcil hayvan maması ve bebek maması üreten 6 fabrikası bulunuyor ve yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam ediyor. Nestle, 2021'de Rusya'dan yaklaşık 2 milyar İsviçre frangı (2,4 milyar dolar) satış elde etmişti; bugün bu pazarın toplam grup satışları içindeki payı savaş öncesindeki yüzde 2'den yüzde 1'in biraz üzerine geriledi.

Şirket yaptığı açıklamada durumu ve seçeneklerini değerlendirdiğini, haklarını korumak ve operasyonların sürekliliğini sağlamak için gerekli adımları atacağını duyurdu. Kararın ardından Nestle hisseleri Zürih borsasında yaklaşık yüzde 2,3 değer kaybetti.

Auchan'ın Rusya'daki 230 Mağazası ve 30 Bin Çalışanı da Kayyum Yönetimine Geçti.

Auchan'ın Rusya'daki 230 Mağazası ve 30 Bin Çalışanı da Kayyum Yönetimine Geçti.

Kararnamenin kapsadığı bir diğer büyük isim Fransız perakende zinciri Auchan oldu. Şirketin Rusya genelinde 230 fiziki mağazası ve bir online satış kanalı bulunuyor; bu operasyonlarda yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor.

Auchan'ın Rusya birimi, kararla ilgili yetkililerden 'açıklama' talep ettiğini bildirdi. Şirket yaptığı açıklamada, 'İlgili bilgiler elimize ulaştığında daha ayrıntılı yorum yapabileceğiz' dedi ve mağazalarda satışın normal şekilde sürdüğünü duyurdu. Auchan'ın savaşın başından bu yana Rusya'dan çekilmemesi, Batılı markalar arasında en çok eleştirilen kararlardan biri olmuştu.

Kararnameyi İmzalayan Putin'in Ekibinden Gerekçe: 'Ülkemize Karşı Askeri Operasyonlara En Aktif Karışan Ülkeler'

Kararnameyi İmzalayan Putin'in Ekibinden Gerekçe: 'Ülkemize Karşı Askeri Operasyonlara En Aktif Karışan Ülkeler'

Kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Auchan ve Nestle'nin 'bize karşı düşmanca faaliyetlere şu anda aktif olarak karışan, dost olmayan ülkelerden Avrupalı şirketler' olduğunu söyledi.

Şirketlerin hisseleri, ortakları kamuoyuna açıklanmayan ve bir İçişleri Bakanlığı generalinin başında bulunduğu LEV Management adlı şirkete devredildi. Bu devirle birlikte LEV Management'ın kontrolündeki Batılı şirket sayısı 16'ya yükseldi. Rus hukukçulara göre bu adım şirketlerin mülkiyetini resmî olarak değiştirmiyor; ancak geçmişte 'geçici yönetim' kararları, Batılı varlıkların Rus alıcılara satışının ya da devrinin önünü açmıştı.

Lemana Pro'ya Dönüşen Leroy Merlin'in 112 Mağazası da Listede: Danone'de Aynı Senaryo Yaşanmıştı.

Lemana Pro'ya Dönüşen Leroy Merlin'in 112 Mağazası da Listede: Danone'de Aynı Senaryo Yaşanmıştı.

Fransız yapı market zinciri Leroy Merlin, Rusya'da 2022'de adını Lemana Pro olarak değiştirmiş ve faaliyetlerini sürdürmüştü; kararnameyle bu 112 mağazalık ağ da LEV Management'ın kontrolüne girdi. Şirket, operasyonların normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Kararnamenin kapsadığı dördüncü isim olan lojistik grubu FM Logistic'in Rus birimleri için ise şirketten kamuya açık bir yorum gelmedi.

Benzer bir senaryo 2023'te Fransız süt devi Danone ile yaşanmıştı: şirketin Rusya birimi önce kayyum yönetimine devredilmiş, 2024'te ise Çeçen lider Ramzan Kadyrov'un bir akrabasına indirimli fiyattan satılmıştı. Aynı dönemde Danimarkalı bira devi Carlsberg'in Rus varlıkları da benzer şekilde el değiştirmişti. Nestle, Auchan ve Lemana Pro'nun da aynı akıbeti paylaşıp paylaşmayacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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