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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le Yolların Ayrılacağı Konuşulmaya Başladı: İki Aday Var

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le Yolların Ayrılacağı Konuşulmaya Başladı: İki Aday Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 19:50
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Fenerbahçe'de sezon sonu için tasarlanan yeni yönetim ve idari yapıcılık çalışmalarına dair kulislerde flaş bir iddia seslendirildi. Sarı-lacivertli kulüpte Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, sportif yönetim için Hasan Çetinkaya ile Ahmet Erzurumlu'nun isimlerinin masaya yatırıldığı ifade edildi.

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Aykut Kocaman detayı dikkatleri çekti.

Aykut Kocaman detayı dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'nin sezon sonundaki idari yapılanmasına dair kulislerde yeni bir iddia seslendirildi. Aykut Kocaman ile çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'in, sezon bitiminde görevinden ayrılabileceği öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetim bu ihtimal göz önünde bulundurularak alternatif isimler üzerinde şimdiden değerlendirmelere başladı.

İki adayın ismi konuşulmaya başladı.

İki adayın ismi konuşulmaya başladı.

Bu doğrultuda öne çıkan adaylardan ilkinin, sarı-lacivertli kulüpte daha önce de Futbol Direktörlüğü yapan Hasan Çetinkaya olduğu kaydedildi. Şu sıralar Belçika ekibi Westerlo'da ikinci başkanlık koltuğunda oturan Çetinkaya'ya teklif iletildiği, fakat tecrübeli futbol adamının bu öneriye olumsuz yanıt verdiği dile getirildi.

Hasan Çetinkaya'nın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde uzun zamandır mesai harcayan Ahmet Erzurumlu'nun da sarı-lacivertlilerin radarına giren isimler arasında bulunduğu ifade edildi. TFF'de 10 yılı aşkın süredir görev yapan Erzurumlu, Tescil İşleri Direktörlüğünün yanı sıra transfer operasyonlarını yürütüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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