Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le Yolların Ayrılacağı Konuşulmaya Başladı: İki Aday Var

Fenerbahçe'de sezon sonu için tasarlanan yeni yönetim ve idari yapıcılık çalışmalarına dair kulislerde flaş bir iddia seslendirildi. Sarı-lacivertli kulüpte Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, sportif yönetim için Hasan Çetinkaya ile Ahmet Erzurumlu'nun isimlerinin masaya yatırıldığı ifade edildi.