Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le Yolların Ayrılacağı Konuşulmaya Başladı: İki Aday Var
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Fenerbahçe'de sezon sonu için tasarlanan yeni yönetim ve idari yapıcılık çalışmalarına dair kulislerde flaş bir iddia seslendirildi. Sarı-lacivertli kulüpte Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, sportif yönetim için Hasan Çetinkaya ile Ahmet Erzurumlu'nun isimlerinin masaya yatırıldığı ifade edildi.
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Aykut Kocaman detayı dikkatleri çekti.
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İki adayın ismi konuşulmaya başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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