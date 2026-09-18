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Uzak Şehir'in Ecmel'inden Doğaçlama İtirafı! Fidan'ın “Git Dişlerini Fırçala” Repliği Doğaçlama Çıktı!

Uzak Şehir'in Ecmel'inden Doğaçlama İtirafı! Fidan'ın “Git Dişlerini Fırçala” Repliği Doğaçlama Çıktı!

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 20:40
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Uzak Şehir dizisinde Ecmel karakterini canlandıran Müfit Kayacan, Fidan'la sahnelerine ilişkin eğlenceli bir set ayrıntısı paylaştı. Sibel Arna'nın programına konuk olan oyuncu, partneri İlkay Kayku'nun sık sık doğaçlama yaptığını anlattı. Müfit Kayacan'ın anlattığına göre Fidan'ın “Git dişlerini fırçala” repliği de bu doğaçlamalardan biri.

KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Ecmel ve Fidan'ın sahneleri, bu kez kamera arkasından gelen bir açıklamayla gündemde.

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Ecmel ve Fidan'ın sahneleri, bu kez kamera arkasından gelen bir açıklamayla gündemde.

Dizide Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Kayacan, Fidan'ı canlandıran İlkay Kayku ile birlikte oynadığı sahnelerden söz ederken partnerinin sık sık doğaçlama yaptığını anlattı. Oyuncunun açıklamasına göre Fidan'ın “Git dişlerini fırçala” sözü de senaryoda yazılı bir replik olarak değil, İlkay Kayku'nun doğaçlamasıyla ortaya çıktı. Uzak Şehir izleyicilerinin dikkatini çeken Ecmel ve Fidan sahnelerinden birinin kamera arkasına ilişkin yeni bir ayrıntı öğrenilmiş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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