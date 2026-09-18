Uzak Şehir'in Ecmel'inden Doğaçlama İtirafı! Fidan'ın “Git Dişlerini Fırçala” Repliği Doğaçlama Çıktı!
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Uzak Şehir dizisinde Ecmel karakterini canlandıran Müfit Kayacan, Fidan'la sahnelerine ilişkin eğlenceli bir set ayrıntısı paylaştı. Sibel Arna'nın programına konuk olan oyuncu, partneri İlkay Kayku'nun sık sık doğaçlama yaptığını anlattı. Müfit Kayacan'ın anlattığına göre Fidan'ın “Git dişlerini fırçala” repliği de bu doğaçlamalardan biri.
KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol
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Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Ecmel ve Fidan'ın sahneleri, bu kez kamera arkasından gelen bir açıklamayla gündemde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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