Dünyanın “Muhteşem”, Tarihin “Kanuni” Dediği Hükümdar

Kanuni Sultan Süleyman kırk altı yıl tahtta kaldı.
On üç büyük sefere çıktı. Osmanlı İmparatorluğu onun döneminde Avrupa, Asya ve Afrika’da büyük bir siyasî güç haline geldi. Sanat, mimarlık, şiir, hukuk ve devlet kurumları önemli bir dönüşüm yaşadı. Metropolitan Museum of Art da bu dönemi Osmanlı askerî ve siyasî gücünün zirvesiyle birlikte büyük bir kültürel hareketlilik çağı olarak tanımlıyor.
Fakat hiçbir dönem yalnızca zaferlerden oluşmaz.
Uzun savaşların ekonomik bedelleri, toplumsal gerilimler, saray mücadeleleri ve öldürülen şehzadeler de bu büyük hikâyenin parçalarıdır.
Kanuni’yi anlamak için onu ne kusursuz bir kahramana ne de yalnızca acımasız bir hükümdara dönüştürmeliyiz.
O; fetheden, kanun koyan, şehirler kuran, şiir yazan, seven, şüphelenen, oğullarını kaybeden, ağır kararlar veren ve sonunda sağlığın bütün iktidarlardan değerli olduğunu söyleyen bir insandı.
İstanbul ona ihtişamın yalnızca taştan değil, kurulan düzenden doğduğunu gösterdi.
Viyana, hiçbir gücün sınırsız olmadığını hatırlattı.
Zigetvar ise en güçlü hükümdarın bile sonunda sessiz bir yolcuya dönüştüğünü…
Bugün Süleymaniye’nin avlusundan İstanbul’a baktığımızda yalnızca büyük bir mimari eser görmüyoruz.
Bir hükümdarın iktidar anlayışını, inancını, hayallerini, kayıplarını ve faniliğini de görüyoruz.
Belki de Kanuni’nin hayatından kalan en önemli soru şudur:
Bir insanın gerçek büyüklüğü, hükmettiği topraklarla mı; yoksa kendisi gittikten sonra yaşamaya devam eden düzen, kültür ve şehirlerle mi ölçülür?
Kanuni Sultan Süleyman’ın fethettiği toprakların sınırları yüzyıllar içinde değişti.
Fakat İstanbul’un siluetindeki Süleymaniye hâlâ yerinde.
Şiirleri hâlâ okunuyor.
Viyana’daki izi hâlâ hatırlanıyor.
Zigetvar’daki son gecesi hâlâ anlatılıyor.
Çünkü bazı hükümdarlar yalnızca bir dönemi yönetir.
Bazıları ise bütün bir çağın hafızasına dönüşür.
Yazar Hakkında:
Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.
Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.
1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.
CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.