Golden Boy Listesinde Tek Türk: Beşiktaş'ın Genç Yıldızı İlhan Fakılı'ya Büyük Onur

Türk kökenli olan Fakılı, 2022 yılında Fransa U17 Milli Takımı forması giymişti. Oyuncu daha sonra milli takım tercihini değiştirerek Türkiye U21 Milli Takımı'nı seçti ve bu yılki A Milli Takım daveti, bu tercihin bir sonraki adımı oldu.