Golden Boy Listesinde Tek Türk: Beşiktaş'ın Genç Yıldızı İlhan Fakılı'ya Büyük Onur
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Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Avrupa'nın gelecek vadeden futbolcularını sıralayan Golden Boy Top 100 listesinin üçüncü aylık güncellemesinde Süper Lig'i temsil eden tek isim oldu. 20 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza attıktan sonra listedeki sıralamasını yukarı taşıdı. Aynı günlerde bir haber daha geldi: Fakılı, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosuna ilk kez davet edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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