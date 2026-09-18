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Golden Boy Listesinde Tek Türk: Beşiktaş'ın Genç Yıldızı İlhan Fakılı'ya Büyük Onur

Golden Boy Listesinde Tek Türk: Beşiktaş'ın Genç Yıldızı İlhan Fakılı'ya Büyük Onur

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 21:14
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Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Avrupa'nın gelecek vadeden futbolcularını sıralayan Golden Boy Top 100 listesinin üçüncü aylık güncellemesinde Süper Lig'i temsil eden tek isim oldu. 20 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza attıktan sonra listedeki sıralamasını yukarı taşıdı. Aynı günlerde bir haber daha geldi: Fakılı, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosuna ilk kez davet edildi.

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Listeyi Transfermarkt ve Tuttosport birlikte hazırlıyor

Listeyi Transfermarkt ve Tuttosport birlikte hazırlıyor

Golden Boy Top 100, 2006 ve sonrasında doğan, Avrupa'nın en iyi 25 liginde forma giyen oyuncular arasından seçiliyor. Listeyi transfermarkt.de ile İtalyan spor gazetesi Tuttosport ortaklaşa hazırlıyor ve yıl boyunca aylık güncelleniyor. Fakılı, önceki güncellemelerde daha gerideyken, Beşiktaş'a transferinin ardından sıralamada üst basamaklara çıktı.

Uluslar Ligi kadrosunda dört yeni isim var

Uluslar Ligi kadrosunda dört yeni isim var

Teknik direktörün açıkladığı A Milli Takım kadrosunda Fakılı'nın yanı sıra Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Trabzonsporlu Melih Kabasakal ve Konyasporlu Adil Demirbağ da ilk kez milli formayı giymeye hak kazandı. Milliler, Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile karşılaşacak.

Profesyonel kariyerine Fransa'da Clermont Foot'ta başladı

Profesyonel kariyerine Fransa'da Clermont Foot'ta başladı

20 Ocak 2006'da Fransa'da dünyaya gelen Fakılı, 1.80 boyunda, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapıyor. Futbola Clermont Foot 63 altyapısında başlayan oyuncu, kulübün profesyonel takımında forma giydikten sonra 2026-27 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu.

Fransa U17'den sonra tercihini Türkiye'den yana yaptı

Türk kökenli olan Fakılı, 2022 yılında Fransa U17 Milli Takımı forması giymişti. Oyuncu daha sonra milli takım tercihini değiştirerek Türkiye U21 Milli Takımı'nı seçti ve bu yılki A Milli Takım daveti, bu tercihin bir sonraki adımı oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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