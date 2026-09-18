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Patron İçin Asansörün İçine Masa, Koltuk ve Lavabo Yerleştirdiler! Kendi Kendine Geziyor

Patron İçin Asansörün İçine Masa, Koltuk ve Lavabo Yerleştirdiler! Kendi Kendine Geziyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 21:40
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Çekya'nın Zlin kentindeki bir gökdelende, patronun ofisi tam anlamıyla bir asansörün içine kuruldu. Bu sıra dışı ofis, bulunduğu her kata masası ve koltuğuyla birlikte gidebiliyordu.

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Bata gökdeleni 16 katıyla döneminin en modern binalarından biriydi

Bata gökdeleni 16 katıyla döneminin en modern binalarından biriydi

Mimar Vladimir Karfik tarafından tasarlanan Bata Gökdeleni'nin inşaatına 14 Eylül 1936'da başlandı ve bina 1938'de tamamlandı. 16 katlı ve 77,5 metre yüksekliğindeki yapı, 80x20 metrelik taban alanı ve 30 bin metrekarelik toplam kullanım alanıyla döneminin en büyük ofis binalarından biriydi.

Şirketin başkanı Jan Antonin Bata'nın onayıyla hayata geçen projede, Karfik idari ofislerin tek bir merkezi noktada toplanmasını sağlayacak bir gökdelen fikrini önerdi.

Binanın en dikkat çekici özelliği ise Bata'nın kendisi için tasarlanan, doğrudan bir asansörün içine kurulmuş 6x6 metrelik özel ofisiydi.

Asansör ofisi masa, lavabo ve telefonla donatılmıştı ama hiç kullanılmadı

Asansör ofisi masa, lavabo ve telefonla donatılmıştı ama hiç kullanılmadı

Asansör şeklindeki ofiste, dönemi için oldukça nadir bir özellik olan klima, ayrı bir alarm sistemi (otomatik yangın alarmı ve kapı açma dahil), bir telefon ve sıcak-soğuk akan suyu olan bir lavabo bulunuyordu.

Ofis saniyede 0,75 metre hızla hareket ediyor ve orijinal Zlinolit zemin kaplamasına sahipti. Böylece Bata, masası ve koltuğuyla birlikte binanın istediği katına doğrudan gidebiliyordu.

Ancak Jan Antonin Bata bu özel ofisi hiçbir zaman kullanamadı. II. Dünya Savaşı sırasında ülke dışına yerleşmek zorunda kaldığı için, bina tamamlandığında kendisi zaten ülkede değildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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