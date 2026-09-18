Patron İçin Asansörün İçine Masa, Koltuk ve Lavabo Yerleştirdiler! Kendi Kendine Geziyor

Mimar Vladimir Karfik tarafından tasarlanan Bata Gökdeleni'nin inşaatına 14 Eylül 1936'da başlandı ve bina 1938'de tamamlandı. 16 katlı ve 77,5 metre yüksekliğindeki yapı, 80x20 metrelik taban alanı ve 30 bin metrekarelik toplam kullanım alanıyla döneminin en büyük ofis binalarından biriydi.

Şirketin başkanı Jan Antonin Bata'nın onayıyla hayata geçen projede, Karfik idari ofislerin tek bir merkezi noktada toplanmasını sağlayacak bir gökdelen fikrini önerdi.

Binanın en dikkat çekici özelliği ise Bata'nın kendisi için tasarlanan, doğrudan bir asansörün içine kurulmuş 6x6 metrelik özel ofisiydi.