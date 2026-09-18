Patron İçin Asansörün İçine Masa, Koltuk ve Lavabo Yerleştirdiler! Kendi Kendine Geziyor
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Çekya'nın Zlin kentindeki bir gökdelende, patronun ofisi tam anlamıyla bir asansörün içine kuruldu. Bu sıra dışı ofis, bulunduğu her kata masası ve koltuğuyla birlikte gidebiliyordu.
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Bata gökdeleni 16 katıyla döneminin en modern binalarından biriydi
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Asansör ofisi masa, lavabo ve telefonla donatılmıştı ama hiç kullanılmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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