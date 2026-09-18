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Altı Üstü İstanbul'un Kamera Arkasından Şaşırtan Görüntüler! Emir'in Cenaze Sahnesi Çekildi

Altı Üstü İstanbul'un Kamera Arkasından Şaşırtan Görüntüler! Emir'in Cenaze Sahnesi Çekildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 21:54
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ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinden paylaşılan kamera arkası görüntüleri, Emir karakterinin akıbetini merak konusu yaptı. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir'in cenaze sahnesine ait olduğu belirtilen görüntüler, yeni bölümde neler yaşanacağına ilişkin soru işaretleri yarattı.

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ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez setten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez setten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan Rahimcan Kapkap, Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümüne ilişkin olduğu belirtilen kamera arkası görüntülerinde ise Emir'in cenaze sahnesinin çekildiği öne sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Emir'in hikayesinin nasıl devam edeceği merak edilmeye başlandı. Cenaze sahnesinin gerçek bir vedayı mı, yoksa dizinin hikayesindeki farklı bir gelişmeyi mi gösterdiği henüz net değil. Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmadığı için görüntülerden hareketle Emir'in öldüğünü kesin olarak söylemek mümkün değil.

İşte Altı Üstü İstanbul'un kamera arkasından o görüntüler:

İşte Altı Üstü İstanbul'un kamera arkasından o görüntüler:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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