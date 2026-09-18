article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Torununu Hapishanede Yalnız Bırakmak İstemeyince Market Soydu

Torununu Hapishanede Yalnız Bırakmak İstemeyince Market Soydu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 22:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Guadeloupe'ta 69 yaşındaki bir emekli itfaiyeci, hapiste olan torununun yanında olabilmek için bir markette soygun girişiminde bulundu. Torununun hücre arkadaşları tarafından kötü muameleye maruz kaldığını öğrenen adam, aynı cezaevine girmenin tek yolunu böyle bulmuştu.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli itfaiyeci alışveriş arabasına gizlediği tüfekle marketi soymaya çalıştı

Emekli itfaiyeci alışveriş arabasına gizlediği tüfekle marketi soymaya çalıştı

28 Eylül'de Guadeloupe'un kuzeyindeki Sainte-Rose kasabasında, eski itfaiyeci olan 69 yaşındaki adam, jandarma karakolunun hemen yanındaki bir süpermarkete girdi. Bej renkli bir kar maskesi takan adam, alışveriş arabasının içine gizlediği bir tüfekle kasadaki parayı istedi.

Soygun girişiminden önce adamın rafta bir parça emmental peyniri ve bir şişe şarap aldığı ortaya çıktı. Silahını doğrultarak para talep etti ama para gerçekte onun asıl amacı değildi.

Jandarmalar kısa sürede müdahale ederek adamı silahsızlandırdı; adam sakin bir şekilde otoparkta park halindeki arabasına doğru yürürken gözaltına alındı.

Amacı hapse girip torunuyla aynı cezaevinde kalabilmekti

Amacı hapse girip torunuyla aynı cezaevinde kalabilmekti

Adamın avukatı Léa Le Chevillier, müvekkilinin asıl amacının para değil, hapishaneye girmek olduğunu açıkladı. Ziyaret saatlerinde torununu hücre arkadaşları tarafından kötü muameleye maruz kalmış, dişi kırılmış halde görmüştü.

Çaresizlik içindeki büyükbaba, en azından torunuyla birlikte yürüyüşe çıkabilmek için aynı cezaevine girmeyi planlamıştı.

Mahkeme adama toplam 15 ay hapis cezası verdi; bunun 5 ayı kesinleşti ancak koşullu olarak ertelenebilir nitelikte. Adama ayrıca mağdurlara tazminat ödemesi, tedavi takibi ve hedef aldığı markete girmeme yasağı gibi ek yükümlülükler getirildi. Torunuyla ziyaretlerine ise devam edebilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın