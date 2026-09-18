Torununu Hapishanede Yalnız Bırakmak İstemeyince Market Soydu

28 Eylül'de Guadeloupe'un kuzeyindeki Sainte-Rose kasabasında, eski itfaiyeci olan 69 yaşındaki adam, jandarma karakolunun hemen yanındaki bir süpermarkete girdi. Bej renkli bir kar maskesi takan adam, alışveriş arabasının içine gizlediği bir tüfekle kasadaki parayı istedi.

Soygun girişiminden önce adamın rafta bir parça emmental peyniri ve bir şişe şarap aldığı ortaya çıktı. Silahını doğrultarak para talep etti ama para gerçekte onun asıl amacı değildi.

Jandarmalar kısa sürede müdahale ederek adamı silahsızlandırdı; adam sakin bir şekilde otoparkta park halindeki arabasına doğru yürürken gözaltına alındı.