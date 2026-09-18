Torununu Hapishanede Yalnız Bırakmak İstemeyince Market Soydu
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Guadeloupe'ta 69 yaşındaki bir emekli itfaiyeci, hapiste olan torununun yanında olabilmek için bir markette soygun girişiminde bulundu. Torununun hücre arkadaşları tarafından kötü muameleye maruz kaldığını öğrenen adam, aynı cezaevine girmenin tek yolunu böyle bulmuştu.
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Emekli itfaiyeci alışveriş arabasına gizlediği tüfekle marketi soymaya çalıştı
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Amacı hapse girip torunuyla aynı cezaevinde kalabilmekti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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