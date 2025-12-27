Kapıya Gelen Evsiz Adam, Yıllarca Aynı Evden Ayrılmadı! 45 Yıl Aileden Biri Oldu

Ronnie çocukluk yıllarında bakım merkezlerine gönderilmiş, sekiz yaşında ailesinden koparılmıştı. Cardiff’ten kaybolduğu yıllar sonra, Rob Parsons kitabı için araştırma yaparken geçmişin detaylarına ulaştı. 200 kilometre uzaklıktaki, kurumda beş yıl geçirmişti. Arkadaşsız, kendisini tanıyan öğretmensiz, sosyal hizmet desteğinden yoksun yaşamıştı. Sürekli sorduğu 'Kötü şey yaptım mı?' sorusu, orada yerleşmişti.

Parsons çifti zamanla Ronnie’ye iş buldu, atık toplama görevi üstlenmesini sağladı. Yıllardır aynı kıyafetleri giydiği öğrenildiğinde birlikte alışverişe çıkıldı. Rob’un avukat olarak çalıştığı dönemde Ronnie’yi her sabah işe bırakması, hayatında ilk kez okula kapıdan uğurlanan çocuk hissini yaşattı.