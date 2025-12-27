Kapıya Gelen Evsiz Adam, Yıllarca Aynı Evden Ayrılmadı! 45 Yıl Aileden Biri Oldu
Noel dönemi çoğu zaman paylaşma ve dayanışma kavramlarıyla anılır. 1975 yılının 23 Aralık günü Cardiff’te yaşayan genç çift Rob ve Dianne Parsons için anlamı çok daha derin oldu. Kapıları çalındığında karşılarında ellerinde eşyaları ve donmuş tavuk bulunan evsiz adam vardı. O an söylenen iki kelime, yarım asırlık hayat hikayesini baştan yazdı.
Kapıyı açan Rob Parsons, karşısındaki adamı yüzünden tanıdı
Ronnie çocukluk yıllarında bakım merkezlerine gönderilmiş, sekiz yaşında ailesinden koparılmıştı
Yıllar ilerledikçe ev genişledi, çocuklar dünyaya geldi, torunlar oldu
Aile, Ronnie’siz hayat fikrini yalnızca kısa süre düşündü
