'İnsanlığın Son Umudu' Denilen Kıyamet Ambarı: Türkiye’nin de Tohum Gönderdiği Dev Proje

Dünya genelinde yüzlerce gen bankası, sahip olduğu tohumların kopyalarını Svalbard’a gönderiyor. Türkiye de bu sürece dahil olan ülkeler arasında yer alıyor. Her ülke, kendi tarımsal mirasını güvence altına almak için katkı sağlıyor. Çünkü hiçbir ülke tek başına yeterli genetik çeşitliliğe sahip değil.

İşin dikkat çeken yanı ise siyasi gerilimlerin bu sistemi etkilememesi. Aynı raflarda farklı ülkelerden gelen tohumlar yan yana duruyor. Küresel iş birliğinin nadir örneklerinden biri olarak gösteriliyor. İklim değişikliği, kuraklık ve doğal afetler düşünüldüğünde, bu depo aslında gelecekte sofraya gelecek her şeyin teminatı sayılıyor.