6 Gün Süren Dünyanın En Uzun Otobüs Yolculuğu: Tam 6 Bin 400 Km!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 10:37

Uçakla saatler sürecek mesafelerin günler süren yolculuklara dönüştüğü rotalar hâlâ var. Lima ile Rio de Janeiro arasında uzanan hat da bunlardan en dikkat çekeni. Tam 6 gün süren yolculuk, sabır sınırlarını zorlayan detaylara sahip. Üstelik yalnızca mesafe değil, geçtiği coğrafyalar da oldukça çarpıcı. Kimi için eşsiz deneyim, kimi için tam anlamıyla dayanıklılık testi.

Yaklaşık 6.400 kilometrelik rota iki okyanusu birbirine bağlıyor

Peru’nun başkenti Lima’dan başlayan hat, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrine kadar uzanıyor. Yaklaşık 6.400 kilometrelik mesafe, Trans-Okyanus Yolu üzerinden kat ediliyor. Yolculuk 100 saati aşıyor ve haftada yalnızca bir kez düzenleniyor.

Rota boyunca Amazon ormanları, And Dağları, bataklıklar ve geniş savanalar geçiliyor. Yolcular tek bir seyahatte farklı iklimler ve coğrafyalar arasında ilerliyor. Manzara açısından oldukça zengin olsa da fiziksel olarak aynı rahatlık sağlanamıyor.

Otobüs içinde temel ihtiyaçlar var ama konfor sınırlı

Otobüste 44 standart koltuk ve 12 yataklı alan bulunuyor. Tuvalet, küçük lavabo ve Wi-Fi gibi imkanlar mevcut. Ancak duş yer almıyor, yolcular temizlik ihtiyaçlarını gün içinde verilen molalarda karşılıyor.

Sürüş sırasında iki şoför dönüşümlü çalışıyor. Biri direksiyondayken diğeri dinlenme kabininde vakit geçiriyor. Bilet fiyatı yaklaşık 1300 Brezilya reali civarında. Uzun süre aynı alanda kalmak ise yolculuğun en zorlayıcı kısmı olarak öne çıkıyor.

Yol boyunca Amazon Havzası, And Dağları ve hatta Machu Picchu gibi dünyaca ünlü noktalar görülebiliyor. Rio’ya yaklaştıkça Christ the Redeemer manzarası da yolculara eşlik ediyor. Görsel açıdan oldukça etkileyici anlar yaşanıyor.

Ancak deneyim her zaman keyifli geçmeyebiliyor. Gürültü, dar alan ve uzun süreli yolculuk hissi birçok kişiyi zorluyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
