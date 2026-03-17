6 Gün Süren Dünyanın En Uzun Otobüs Yolculuğu: Tam 6 Bin 400 Km!

Peru’nun başkenti Lima’dan başlayan hat, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrine kadar uzanıyor. Yaklaşık 6.400 kilometrelik mesafe, Trans-Okyanus Yolu üzerinden kat ediliyor. Yolculuk 100 saati aşıyor ve haftada yalnızca bir kez düzenleniyor.

Rota boyunca Amazon ormanları, And Dağları, bataklıklar ve geniş savanalar geçiliyor. Yolcular tek bir seyahatte farklı iklimler ve coğrafyalar arasında ilerliyor. Manzara açısından oldukça zengin olsa da fiziksel olarak aynı rahatlık sağlanamıyor.