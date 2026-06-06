Barış Yarkadaş'tan Bomba İddia: “Bir Parti Daha Mutlak Butlanla Karşı Karşıya”
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Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla yeniden CHP’nin başına geçerken gazeteci Barış Yarkadaş, bomba iddiada bulundu. Yarkadaş, bir partinin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.
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Barış Yarkadaş, pazartesi gününe işaret etti: "Bir parti daha mutlak butlanla karşı karşıya."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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