article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Barış Yarkadaş'tan Bomba İddia: “Bir Parti Daha Mutlak Butlanla Karşı Karşıya”

Barış Yarkadaş'tan Bomba İddia: “Bir Parti Daha Mutlak Butlanla Karşı Karşıya”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla yeniden CHP’nin başına geçerken gazeteci Barış Yarkadaş, bomba iddiada bulundu. Yarkadaş, bir partinin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Yarkadaş, pazartesi gününe işaret etti: "Bir parti daha mutlak butlanla karşı karşıya."

Barış Yarkadaş, pazartesi gününe işaret etti: "Bir parti daha mutlak butlanla karşı karşıya."

CHP için mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararının tartışmaları sürüyor. Özgür Özel’in genel başkanlıktan uzaklaştırılıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden getirilmesi partilileri ikiye bölerken Barış Yarkadaş’tan yeni iddia geldi.

TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş bir partinin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Barış Yarkadaş, “Bir hukukçu arkadaşım, bir partimizin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğu yönünde bir yazı yazmış. Fakat pazartesi belgesini bekliyorum” dedi.

Barış Yarkadaş parti ismi telaffuz etmezken “Önemli bir parti. Türkiye tarihine damga vurmuş partilerden biri” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın