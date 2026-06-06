Barış Yarkadaş'tan Bomba İddia: “Bir Parti Daha Mutlak Butlanla Karşı Karşıya”

CHP için mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararının tartışmaları sürüyor. Özgür Özel’in genel başkanlıktan uzaklaştırılıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden getirilmesi partilileri ikiye bölerken Barış Yarkadaş’tan yeni iddia geldi.

TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş bir partinin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Barış Yarkadaş, “Bir hukukçu arkadaşım, bir partimizin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğu yönünde bir yazı yazmış. Fakat pazartesi belgesini bekliyorum” dedi.

Barış Yarkadaş parti ismi telaffuz etmezken “Önemli bir parti. Türkiye tarihine damga vurmuş partilerden biri” diye konuştu.