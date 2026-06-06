İzmir Balçova'da gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında konuşan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra, gündem oldu. Kadın kimliği ve etnik kimlik üzerinden yapılan ‘espri’ sosyal medyada tepki çekti.

Videoda Rahmi Koç’un yanında AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın yer aldığı görüldü.

Peki, Rahmi Koç hangi fıkrayı anlattı?

Rahmi Koç hastaneyi gezdirdiği sırada, şu ‘fıkrayı’ anlattı:

“Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş. Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş.”

Söz konusu esprinin ardından Binali Yıldırım ve Rahmi Koç’un yanında yer alanlar kahkahalara boğuldu. Sosyal medya kullanıcıları “Kadın bedeni ve kimlik üzerinden yapılan espriler ve atılan kahkahalar kabul edilemez. Rahmi Koç ve Binali Yıldırım derhal özür dilemeli” paylaşımlarını yaptı.

Tepkilerin ardından Rahmi Koç’a soruşturma başlatıldı. Rahmi Koç, söz konusu soruşturmanın ardından özür açıklaması yayımladı.