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Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı. 95 yaşındaki Rahmi Koç'a başlatılan soruşturmanın nedeni ise anlattığı bir 'fıkra' olarak gösterildi. Rahmi Koç'un eski AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'a anlattığı fıkra sosyal medyada tepki çekti. Peki, Rahmi Koç hangi fıkrayı anlattı?
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Rahmi Koç Hangi Fıkrayı Anlattı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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