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Rahmi Koç Hangi Fıkrayı Anlattı?

Rahmi Koç Hangi Fıkrayı Anlattı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 12:15

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Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı. 95 yaşındaki Rahmi Koç'a başlatılan soruşturmanın nedeni ise anlattığı bir 'fıkra' olarak gösterildi. Rahmi Koç'un eski AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'a anlattığı fıkra sosyal medyada tepki çekti. Peki, Rahmi Koç hangi fıkrayı anlattı?

Rahmi Koç'un özür açıklaması ve soruşturmanın detayları:

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Rahmi Koç Hangi Fıkrayı Anlattı?

Rahmi Koç Hangi Fıkrayı Anlattı?

İzmir Balçova'da gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında konuşan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra, gündem oldu. Kadın kimliği ve etnik kimlik üzerinden yapılan ‘espri’ sosyal medyada tepki çekti. 

Videoda Rahmi Koç’un yanında AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın yer aldığı görüldü. 

Peki, Rahmi Koç hangi fıkrayı anlattı? 

Rahmi Koç hastaneyi gezdirdiği sırada, şu ‘fıkrayı’ anlattı:

“Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş. Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş.”

Söz konusu esprinin ardından Binali Yıldırım ve Rahmi Koç’un yanında yer alanlar kahkahalara boğuldu. Sosyal medya kullanıcıları “Kadın bedeni ve kimlik üzerinden yapılan espriler ve atılan kahkahalar kabul edilemez. Rahmi Koç ve Binali Yıldırım derhal özür dilemeli” paylaşımlarını yaptı. 

Tepkilerin ardından Rahmi Koç’a soruşturma başlatıldı. Rahmi Koç, söz konusu soruşturmanın ardından özür açıklaması yayımladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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